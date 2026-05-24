Một tiệm spa bất ngờ bị đổ sập ở Đắk Lắk

Ngày 24.5, thông tin từ UBND xã Liên Sơn Lắk, Đắk Lắk cho biết một tiệm spa trên địa bàn bất ngờ bị đổ sập chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản tương đối lớn.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, căn nhà cấp 4 được sử dụng làm tiệm spa T.N trên đường Nguyễn Tất Thành (xã Liên Sơn Lắk) bất ngờ đổ sập.

Thời điểm xảy ra sự cố, một số người bên trong tiệm đã kịp thời chạy thoát ra ngoài nên không có thương vong.

Theo người dân địa phương, cạnh tiệm spa đổ sập, có một công trình đang thi công, đào móng xây dựng nhà.

Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.



