Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giữa bãi rác trong thời tiết lạnh cóng

Ngày 2.12, một lãnh đạo UBND xã Hải Hưng, H.Hải Hậu (Nam Định) cho biết vừa phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giữa bãi rác trong thời tiết lạnh giá.



Cháu bé bị bỏ rơi giữa trời lạnh buốt C.T.V

Khoảng 12 giờ ngày 2.12, trên đường đi làm qua cổng khu vực xử lý rác thải của xã Hải Hưng, chị Nguyễn Thị Minh cùng 2 người phụ nữ khác (trú H.Hải Hậu) bất ngờ nghe thấy tiếng khóc trẻ con nên đến gần thì thấy một cháu bé bị bỏ rơi. Cháu bé được đặt trong túi ni lông giữa thời tiết rét buốt và bé có biểu hiện bị hoảng loạn.

Ngoài cháu bé, trong túi ni lông còn có một số tã lót, quần áo, cùng một mảnh giấy, nghi do mẹ cháu bé bỏ lại cùng nội dung: "Tên con là An Nhiên, đẻ 14 ngày. Do hoàn cảnh mẹ không nuôi được con, mẹ xin lỗi con. Mong ai nhặt được cháu xin cưu mang cháu, nuôi dạy cháu nên người. Tôi xin cảm ơn".

"Tôi và bạn đi cùng lúc đầu rất hoảng sợ khi thấy tiếng khóc phát ra từ bịch nilon, nhưng đã trấn tĩnh lại và mở ra cứu cháu bé. Lúc đầu cháu khóc rất to, khi được ôm vào lòng sưởi ấm thì cháu nín và nằm rất ngoan", chị Minh kể lại.

Ngay sau đó, những người phụ nữ trên báo cho chính quyền địa phương. Bé gái được khẩn trương đưa tới Trạm y tế xã Hải Hưng để sơ cứu và hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện đa khoa H.Hải Hậu.

Vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang được cơ quan chức năng xã Hải Hưng xác minh, làm rõ.