Một trò chơi 'The Walking Dead' bị rò rỉ, sẽ sớm được phát hành

Theo Insider Gaming, một tin tức rò rỉ mới đã xuất hiện trực tuyến, tiết lộ về việc một trò chơi mới trong vũ trụ The Walking Dead có tên 'Destinies' do GameMill Entertainment phát hành, sẽ sớm ra mắt trên các nền tảng gồm PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 và Xbox Series X/S.

Nguồn tin được cung cấp bởi một leaker nổi tiếng trong ngành là billbil-kun (thông qua trang Dealabs). Trước đây leaker này từng đưa ra rất nhiều tin tức rò rỉ có độ chính xác cao khi báo cáo về các trò chơi mới và ngành công nghệ.

The Walking Dead: Destinies có thể sắp được phát hành

Dựa trên thông tin rò rỉ, người này gợi ý rằng The Walking Dead: Destinies sẽ sớm được công bố, có khả năng nó sẽ xuất hiện tại sự kiện Gamescom 2023 vào cuối tháng 8.

Theo rò rỉ, cốt truyện của The Walking Dead: Destinies sẽ xoay quanh câu chuyện của The Walking Dead phiên bản gốc do AMC sản xuất từ mùa 1 đến mùa 4. Trang web tiếp tục gợi ý rằng trò chơi là một tựa game phiêu lưu hành động góc nhìn thứ 3, trong đó người chơi sẽ được cung cấp khả năng thay đổi lịch sử và tùy biến hoàn toàn cốt truyện của loạt phim truyền hình The Walking Dead.

Nhiệm vụ của người chơi là chiến đấu với những thây ma bị nhiễm bệnh bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, cũng như thu hoạch tài nguyên, xây dựng lán trại, …

The Walking Dead: Destinies sẽ có hơn 15 nhân vật bước ra từ loạt game The Walking Dead trước đó của AMC, bao gồm Rick, Shane, Michonne, Daryl, Blackbird, Carol, Carl, Lori, Glenn, The Governor và T Dog. Bên cạnh đó, nhiều khả năng sẽ có thêm một số nhân vật khác như Maggie, Andrea và Hershel, đây là những nhân vật nổi bật trong các phần trước của loạt phim.

Nguồn tin rò rỉ tiết lộ rằng trò chơi dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 14.11 năm nay và với giá bán 49,99 USD (tương đương 1,1 triệu đồng).