Một trường cao đẳng sáp nhập vào Trường ĐH Luật TP.HCM

Trường ĐH Luật TP.HCM công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc thành lập Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Luật miền Trung ảnh: an nguyễn

Chiều 6.2, Trường ĐH Luật TP.HCM công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc thành lập Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Luật miền Trung.

Theo quyết định ngày 2.2 của Bộ GD-ĐT, Phân hiệu Trường ĐH Luật TP.HCM tại tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở Trường CĐ Luật miền Trung. Phân hiệu có trụ sở tại tổ dân phố 6, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Đây là kết quả của quá trình bàn giao nguyên trạng và hạch toán điều chuyển tài sản công, nhân sự, người học từ Bộ Tư pháp sang Bộ GD-ĐT nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tinh gọn bộ máy quản lý. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô và nâng cao vị thế của cơ sở đào tạo luật hàng đầu khu vực phía nam.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến, tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, khẳng định: “Việc ra mắt Phân hiệu tại Quảng Trị không chỉ là sự mở rộng về mặt địa lý mà là cam kết của trường trong việc phụng sự cộng đồng, mang tri thức pháp luật đến gần hơn với mọi miền tổ quốc, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Phân hiệu ra đời với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về cán bộ pháp lý, bổ trợ tư pháp cho tỉnh Quảng Trị và khu vực miền Trung - Tây nguyên. Đặc biệt, ngay sau khi đi vào hoạt động, phân hiệu sẽ triển khai lộ trình tuyển sinh toàn diện với các loại hình đào tạo đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập, bồi dưỡng và nâng cao trình độ của nhiều đối tượng người học.

Cụ thể, phân hiệu thực hiện đào tạo ĐH chính quy, dự kiến tuyển sinh khoảng 400 chỉ tiêu, tập trung vào các ngành trọng điểm của trường. Bên cạnh đó, đào tạo văn bằng 2 chính quy ngành luật và ngôn ngữ Anh dành cho người đã có một văn bằng ĐH, có nhu cầu bổ sung kiến thức ở lĩnh vực mới nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp. Ngoài ra, phân hiệu cũng đào tạo hệ vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, sau ĐH và các khóa ngắn hạn.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, phát biểu tại lễ công bố ảnh: an nguyễn

“Trường cam kết điều động đội ngũ giảng viên là các GS, PGS, tiến sĩ đầu ngành trực tiếp giảng dạy tại Phân hiệu Quảng Trị. Đồng thời, trường sẽ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, giáo trình và công nghệ giảng dạy để đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng giữa cơ sở chính và phân hiệu”, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM nhấn mạnh.

Tại buổi lễ cũng đã diễn ra nghi thức ký bàn giao giữa Bộ Tư pháp và Bộ GD-ĐT về nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất; Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Trường ĐH Luật TP.HCM nhằm phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trường ĐH Luật TP. HCM là trường ĐH công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT, sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND TP.HCM. Ngoài cơ sở chính tại TP.HCM, trường có phân hiệu đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị.