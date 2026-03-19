Một trường đại học lên lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 trong khoảng 2 tuần ảnh: iuh

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vừa có quyết định về việc ban hành tiến độ đào tạo năm học 2026-2027. Quyết định này xác định rõ các mốc thời gian học tập, thi cử, các kỳ nghỉ trong đó có lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên.

Theo kế hoạch, năm học mới sẽ bắt đầu từ ngày 3.8. Kỳ thi học kỳ 1 của sinh viên kéo dài từ ngày 30.11 đến ngày 14.12, sau đó nghỉ giữa hai học kỳ. Học kỳ 2 dự kiến trở lại từ ngày 28.12.

Đáng chú ý, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 2 tuần, từ ngày 1.2 đến 15.2.2027 (tức từ 25 tháng chạp đến mùng 10 tháng giêng). Bên cạnh đó, kỳ nghỉ hè cũng được ấn định trong 6 tuần, từ ngày 7.6 đến 19.7.2027. Năm học mới 2027-2028 của trường dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 7.2027.

Trước đó, trường cũng ban hành thông báo chính thức về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch), ngày Thống nhất đất nước 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 1.5 năm 2026. Theo đó, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên sẽ được nghỉ liên tục 2 ngày: 26 và 27.4. Ngày Thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5), viên chức, người lao động, học viên và sinh viên được nghỉ 4 ngày liên tục, từ 30.4 đến hết 3.5.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM là trường ĐH công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Công thương. Đến thời điểm này, đây là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên công khai kế hoạch dự kiến về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 tới sinh viên.



