Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Một trường đại học lên lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027

Hà Ánh
Hà Ánh
19/03/2026 19:19 GMT+7

Một trường đại học (ĐH) tại TP.HCM công bố kế hoạch dự kiến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027, dự kiến kéo dài trong hai tuần.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 trong khoảng 2 tuần

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vừa có quyết định về việc ban hành tiến độ đào tạo năm học 2026-2027. Quyết định này xác định rõ các mốc thời gian học tập, thi cử, các kỳ nghỉ trong đó có lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên.

Theo kế hoạch, năm học mới sẽ bắt đầu từ ngày 3.8. Kỳ thi học kỳ 1 của sinh viên kéo dài từ ngày 30.11 đến ngày 14.12, sau đó nghỉ giữa hai học kỳ. Học kỳ 2 dự kiến trở lại từ ngày 28.12.

Đáng chú ý, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 2 tuần, từ ngày 1.2 đến 15.2.2027 (tức từ 25 tháng chạp đến mùng 10 tháng giêng). Bên cạnh đó, kỳ nghỉ hè cũng được ấn định trong 6 tuần, từ ngày 7.6 đến 19.7.2027. Năm học mới 2027-2028 của trường dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 7.2027.

Trước đó, trường cũng ban hành thông báo chính thức về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch), ngày Thống nhất đất nước 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 1.5 năm 2026. Theo đó, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên sẽ được nghỉ liên tục 2 ngày: 26 và 27.4. Ngày Thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5), viên chức, người lao động, học viên và sinh viên được nghỉ 4 ngày liên tục, từ 30.4 đến hết 3.5.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM là trường ĐH công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Công thương. Đến thời điểm này, đây là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên công khai kế hoạch dự kiến về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 tới sinh viên. 


Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài kỷ lục gần 2 tháng ở một trường ĐH

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài kỷ lục gần 2 tháng ở một trường ĐH

Một trường ĐH tại TP.HCM tạo điều kiện cho sinh viên không cần đến trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong thời gian gần 2 tháng, dài nhất trên cả nước cho đến hiện nay.

Khám phá thêm chủ đề

lịch nghỉ Tết Tết Nguyên đán Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nghỉ tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận