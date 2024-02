Một trường ĐH ở Huế tặng quà tết, hỗ trợ xe cho sinh viên về quê

Sáng 3.2 (24 tháng chạp), rất đông sinh viên của Trường ĐH Nông lâm (ĐH Huế) đã có mặt từ sớm, chờ chuyến xe miễn phí do nhà trường tài trợ chở về quê đón tết.



Sinh viên đến sân trường từ sớm, háo hức lên chuyến xe yêu thương để về quê đón tết LÊ HOÀI NHÂN

Những sinh viên được hỗ trợ lần này có hoàn cảnh khó khăn, quê ở các sâu, vùng xa và thuộc diện chế độ chính sách của trường.

Háo hức đưa hành lý lên xe, Thân Ngọc Luyện, sinh viên năm 4 ngành chăn nuôi thú y, không giấu được niềm vui, xúc động chia sẻ: "Sinh viên học xa nhà như mình luôn có những khó khăn nhất định ở dịp tết, rất may khi năm nay mình tiếp tục được nhà trường tặng quà và hỗ trợ xe về quê. Mình cảm thấy rất an tâm và may mắn khi không còn cảnh nhồi nhét như đi xe đò".

PGS-TS Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm (ĐH Huế), động viên, ân cần tặng quà cho các sinh viên khó khăn LÊ HOÀI NHÂN

PGS-TS Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm (ĐH Huế) tặng quà và động viên sinh viên.



"Hàng năm tàu xe về tết rất vất vả đối với sinh viên, đặc biệt là các em ở xa, miền núi. Vì vậy, nhà trường đã đồng hành cùng các công ty, doanh nghiệp và viên chức lao động cũng như sinh viên trong trường, cựu sinh viên để tổ chức chuyến xe về tết cho các em. Đây là năm thứ 10 nhà trường tổ chức chương trình này, mong rằng các em sẽ trở về nhà an toàn, tiết kiệm để có một cái tết đoàn viên, ấm áp bên gia đình", PGS-TS Trần Thanh Đức nói.



Một sinh viên háo hức trước thời điểm chuyến xe yêu thương lăn bánh LÊ HOÀI NHÂN

Trước đó, cán bộ, giảng viên của Trường ĐH Nông lâm (ĐH Huế) đã vận động tài trợ từ các nhà hảo tâm là cựu sinh viên và doanh nghiệp. Nhà trường đồng thời kết hợp với chương trình xổ số vui xuân hằng năm để gây quỹ.

Năm nay, đã có 4 "chuyến xe yêu thương" xuất phát từ Trường ĐH Nông lâm để chở hơn 170 sinh viên về quê đón tết. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao hơn 500 phần quà cho hơn 500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 26 suất quà tết và hỗ trợ tiền mặt cho sinh viên Lào đang học tập tại trường nhân dịp Tết Nguyên đán.

Trước khi chuyến xe lăn bánh, các thầy cô Trường ĐH Nông lâm (ĐH Huế) ân cần động viên, gửi những chiếc bánh mì, chai nước để sinh viên có một chuyến xe về quê đón tết an toàn, ấm áp.