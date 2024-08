Một trường học tại TP.HCM triển khai chương trình phổ thông quốc tế Oxford

Ông Luke Sweetman, Trưởng bộ phận Hợp tác quốc tế NXB Đại học Oxford (phải) cùng ông Stuart McLay, Giám đốc giáo dục, Trường quốc tế Á Châu, ký kết biên bản ghi nhớ triển khai chương trình phổ thông quốc tế Oxford

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ triển khai chương trình phổ thông quốc tế Oxford giữa hệ thống Trường quốc tế Á Châu (Asian School) và NXB Đại học Oxford (Oxford University Press - OUP), Vương quốc Anh, đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác chiến lược, nhằm đưa chương trình phổ thông quốc tế chuẩn của Vương quốc Anh vào giảng dạy tại tất cả cơ sở của hệ thống trường này.

Chương trình phổ thông quốc tế Oxford do NXB Đại học Oxford, thành viên của trường đại học danh giá hàng đầu thế giới University of Oxford, nghiên cứu và phát triển dựa trên khung chương trình chuẩn phổ thông của Vương quốc Anh. Với phương pháp tiếp cận độc đáo "niềm vui trong học tập", chương trình hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường học thuật vui vẻ, học sinh được tự do khám phá và phát triển bản thân một cách toàn diện để trở thành những công dân toàn cầu.

Tham dự lễ ký kết, bà Alexandra Elizabeth Smith, Tổng lãnh sự Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại TP.HCM, kiêm Giám đốc Thương mại tại Việt Nam, chia sẻ niềm tin về sự hợp tác này sẽ mở ra những cơ hội quý giá, giúp học sinh không chỉ phát triển kiến thức và kỹ năng, mà còn tự tin định hình tương lai của chính mình. Thông qua đó, góp phần thúc đẩy hứng thú học hỏi, kích thích tư duy phản biện, chuẩn bị hành trang cho học sinh đối mặt các thử thách và cơ hội của thế kỷ 21.

Cũng trong buổi lễ, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đánh giá cao sự hợp tác giữa NXB Đại học Oxford và Trường quốc tế Á Châu. "Tôi tin rằng việc triển khai chương trình này sẽ giúp cho các em học sinh tiếp cận được những kiến thức và kỹ năng tiên tiến, trang bị một hành trang vững chắc để giúp cho các em tự tin trở thành những công dân toàn cầu. Đáp ứng theo yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuẩn quốc tế cho TP.HCM", bà Châu phát biểu.