Một trường ở TP.HCM có 2 học sinh 30/30 điểm khối B00, thủ khoa toàn quốc

Hai thí sinh xuất sắc đạt 30/30 điểm tuyệt đối, thủ khoa toàn quốc tổ hợp B00 (toán 10 điểm, hóa 10 điểm, sinh 10 điểm) là Đinh Ngọc Hải Lam, lớp 12 B2 và em Nguyễn Lê Yến Nhi, lớp 12 B4.

Cả 2 em đều là học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (thuộc hệ thống Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông), TP.HCM.

2 học sinh 30/30 điểm tổ hợp B00, thủ khoa toàn quốc, đều học cùng 1 trường ở TP.HCM ẢNH: NVCC

Sáng nay (1.7), trao đổi với PV Báo Thanh Niên, thầy Đỗ Văn Trị, Hiệu trưởng nhà trường, xác nhận thông tin trên.

Phổ điểm tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh) được Bộ GD-ĐT công bố sáng nay cũng cho biết, cả nước chỉ có 4 điểm 30/30 tuyệt đối cho tổ hợp này. Tương ứng với 4 thủ khoa toàn quốc tổ hợp B00 đạt 30 điểm tuyệt đối.

Riêng Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (thuộc hệ thống Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông), TP.HCM có 2 em.

Phổ điểm tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

2 học sinh giành 30/30 điểm tuyệt đối, thủ khoa toàn quốc tổ hợp B00 nói gì?

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, em Nguyễn Lê Yến Nhi cho biết quê ở Gia Lai, trong năm lớp 10 và lớp 11 em học ở quê, đến năm lớp 12 em lên TP.HCM học tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông.

Nhi dành toàn bộ thời gian, sự tập trung cho học tập. Em cảm ơn các thầy cô giáo ở trường đã có phương pháp giảng dạy hiệu quả cùng sự động viên tinh thần giúp em có được thành tích như hôm nay.

Nguyễn Lê Yến Nhi, thủ khoa toàn quốc B00 với 30/30 điểm ẢNH: NVCC

Nhi đặt nguyện vọng 1 vào ngành y đa khoa, Trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Còn thủ khoa 30 điểm tổ hợp B00 Đinh Ngọc Hải Lam, nhà ở đường Hậu Giang, quận 6 cũ, TP.HCM.

Hải Lam cho biết bạn học nội trú tại trường, trong suốt 3 năm THPT, học sinh dành toàn bộ thời gian tối ưu cho việc ôn tập các môn quan trọng ở kỳ thi tốt nghiệp, xét tuyển vào đại học, không dùng điện thoại di động, không lên mạng xã hội. Do đó, các bạn học sinh tập trung ôn tập, để giành kết quả tốt nhất cho kỳ thi.

Hải Lam cũng đặt nguyện vọng vào ngành y đa khoa, Trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Đinh Ngọc Hải Lam, thủ khoa toàn quốc B00 với 30/30 điểm ẢNH: NVCC

2 thủ khoa B00 toàn quốc, 3 á khoa B00 toàn quốc

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, thầy Đỗ Văn Trị cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều thí sinh đạt kết quả cao.

Tính riêng thí sinh đạt điểm 10 từng môn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, trường có 55 em đạt 10 điểm toán; 19 em đạt 10 điểm môn hóa; 3 em điểm 10 môn vật lý; 7 em đạt điểm 10 môn sinh học; 1 em đạt điểm 10 môn tiếng Anh.

Thầy Phạm Văn Bình, phụ trách khối 12 của trường cho hay thêm, ở kỳ thi năm nay, trường còn có 3 học sinh là á khoa toàn quốc tổ hợp B00 với 29,75 điểm (3 em này đều giành 10 điểm toán, 10 điểm hóa và 9,75 điểm sinh học). 3 á khoa này là: Huỳnh Phan Đức Huy; Huỳnh Trịnh Vĩnh Phúc; Lê Hoàng Phương.