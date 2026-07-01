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Giáo dục

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý: Có 56 điểm 10

Thúy Hằng
Thúy Hằng
Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý mới được Bộ GD-ĐT công bố sáng nay.

Sáng nay (1.7), Bộ GD-ĐT chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý.

Cả nước có 443.884 thí sinh dự thi môn địa lý; điểm trung bình là 5,1; trung vị là 5; có 56 điểm 10; có 2 thí sinh bị điểm 0 môn địa lý.

Phổ điểm như sau:

Đã có phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý - Ảnh 1.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đã có phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý - Ảnh 2.

Các chỉ số thống kê cơ bản môn địa lý năm 2025 và 2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đã có phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý - Ảnh 3.

Phổ điểm thi môn địa lý từ năm 2023 tới 2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đã có phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý - Ảnh 4.

Top 10 tỉnh có điểm trung bình môn địa lý cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT và top 10 tỉnh có nhiều thí sinh điểm 10 nhất môn địa lý

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, ngày 12.6, thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 các môn tự chọn, trong đó có môn địa lý.

Theo thống kê số thí sinh đăng ký môn thi mà Bộ GD-ĐT đã công bố, ngoài 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, lịch sử là môn thi được thí sinh lựa chọn nhiều nhất với 570.800 thí sinh, tăng so với con số 499.357 thí sinh của năm 2025. Đây cũng là môn có số lượng thí sinh lựa chọn tăng nhiều nhất so với năm trước. Tiếp đến là môn địa lý với 448.725 thí sinh đăng ký dự thi.

Đề thi chính thức môn địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 như sau:

Đã có phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý - Ảnh 5.
Đã có phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý - Ảnh 6.
Đã có phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý - Ảnh 7.
Đã có phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý - Ảnh 8.

4 trang đề thi chính thức môn địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

ẢNH: BÍCH THANH

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