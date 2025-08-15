Một trường quy đổi điểm chuẩn 2 phương thức lệch nhau hơn 3 điểm cùng ngành

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM công bố công thức quy đổi điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức tuyển sinh ĐH năm 2025 nguồn: hcmua

Với phương thức sử dụng kết quả học tập lớp 11 và 12 bậc THPT, điểm trúng tuyển học bạ bằng điểm trúng tuyển thi tốt nghiệp THPT nhân với hệ số 1,125 (làm tròn đến 2 số lẻ thập phân, tối đa 30 điểm). Phương thức tuyển sinh này, trường sử dụng kết quả 3 môn từ học bạ cho tổ hợp môn xét tuyển hoặc 2 môn từ học bạ kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cho tổ hợp để xét tuyển.

Ví dụ, ngành thú y có điểm trúng tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT ở mức 25 thì theo công thức này, điểm trúng tuyển phương thức sử dụng kết quả học tập bậc THPT là 28,13 (điểm chuẩn xét học bạ cao hơn xét điểm thi tốt nghiệp trên 3 điểm).

Với phương thức sử dụng điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025, việc quy đổi điểm trúng tuyển được thực hiện dựa trên bảng bách phân vị điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM công bố.

Lấy ví dụ theo công thức của trường, ngành thú y có điểm trúng tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT là 25,6 tổ hợp gốc B00, điểm trúng tuyển sử dụng điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025 ở mức 895.

Như vậy, điểm chuẩn của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM dự kiến công bố theo từng tổ hợp xét tuyển và các thang điểm riêng của từng phương thức. Trong đó, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ thang điểm 30, phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM thang điểm 1.200.

Năm 2025, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tuyển sinh theo các phương thức: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp kết quả học tập bậc THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ).

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT các ngành ở mức 16, điểm sàn xét học bạ các ngành từ 18, điểm sàn xét bài thi đánh giá năng lực từ 601 (trừ các ngành đào tạo giáo viên áp dụng theo quy định chung của Bộ GD-ĐT).

Năm ngoái, điểm chuẩn các ngành của trường theo phương thức thi tốt nghiệp THPT từ 15 đến 25 điểm; điểm chuẩn xét học bạ các ngành từ 18-27.