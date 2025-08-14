Trường có điểm chuẩn tăng ‘sốc’ 8,5 điểm năm ngoái, năm nay có bao nhiêu nguyện vọng?

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM ghi nhận có trên 22.500 nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành bậc ĐH ảnh: đào ngọc thạch

Số nguyện vọng ngành cao nhất gấp 44 lần chỉ tiêu

Chiều nay (14.8), thông tin từ Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cho biết, năm nay trường có tổng số trên 22.500 nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành bậc ĐH.

Trong đó, có trên 3.300 nguyện vọng 1, trên 3.500 nguyện vọng 2 và trên 3.000 nguyện vọng 3.

Những ngành dẫn đầu số nguyện vọng đăng ký gồm: quản lý văn hóa chuyên ngành tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; văn hóa học chuyên ngành truyền thông văn hóa; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chuyên ngành quản trị lữ hành; du lịch…

Ngược lại, những ngành ghi nhận số lượng nguyện vọng vừa phải gồm di sản học, kinh doanh xuất bản phẩm…

Đáng chú ý, chuyên ngành tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch (thuộc ngành quản lý văn hóa) dẫn đầu về mức độ thu hút thí sinh, có tỷ lệ nguyện vọng trên số chỉ tiêu cần tuyển ở mức trên 44 lần. Chỉ tính riêng số lượng nguyện vọng 1 cũng cao hơn chỉ tiêu cần tuyển của chuyên ngành này trên 9 lần.

Hầu hết các ngành số nguyện vọng 1 đều bằng hoặc cao hơn so với chỉ tiêu (trừ chuyên ngành di sản và phát triển du lịch thuộc ngành quản lý văn hóa mới tuyển sinh năm 2025).

Số nguyện vọng xét tuyển giảm nhẹ so với năm ngoái

So sánh với dữ liệu thí sinh đăng ký năm 2024, đại diện Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cho biết năm nay tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường giảm nhẹ. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển năm 2025 là 1.000 thí sinh (tương đương năm 2024). Năm nay, trường cũng giữ ổn định phương thức tuyển sinh dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm kết quả học tập THPT và điểm kỳ thi năng khiếu nghệ thuật do trường tổ chức.

Năm nay, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển tất cả các ngành của trường ở mức 15. Trong đó, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tính theo tổ hợp xét tuyển và phương thức xét kết quả học tập THPT là điểm 6 học kỳ cấp THPT theo tổ hợp xét tuyển.

Năm 2024, điểm chuẩn Trường ĐH Văn hóa TP.HCM phương thức xét học bạ dao động từ 24,8 đến 27,5 điểm. Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn nhiều ngành ở mức từ 27 trở lên theo tổ hợp 3 môn, như: ngành truyền thông văn hóa có điểm chuẩn cao nhất lấy 27,85 điểm; du lịch 27,25 điểm; quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành chuyên ngành quản trị lữ hành lấy 27 điểm… Các ngành này thí sinh cần đạt trung bình từ 9 điểm/môn mới trúng tuyển.

Nhiều ngành khác của trường cũng có điểm chuẩn cao như: du lịch 26,75; quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành chuyên ngành hướng dẫn du lịch có điểm chuẩn 26,5; quản trị văn hóa chuyên ngành tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, chuyên ngành công nghiệp văn hóa 26,3...

So với năm 2023, điểm chuẩn nhiều ngành năm 2024 tăng "sốc" như: ngành thông tin thư viện tăng 8 điểm; ngành bảo tàng học tăng 8,5 điểm.

Như vậy, với chỉ tiêu tuyển không đổi, phương thức tuyển sinh ổn định trong khi số lượng nguyện vọng xét tuyển giảm nhẹ, điểm chuẩn các ngành năm nay có thể không biến động lớn so với năm ngoái.

Năm 2025, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tuyển sinh khoảng 1.000 chỉ tiêu cho bậc ĐH hệ chính quy, với 14 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch. Học phí của trường được xây dựng theo khung Nghị định 81 và Nghị định 97 của Chính phủ áp dụng với trường ĐH công lập. Theo đó, học phí trung bình của trường ở mức 16,9 triệu đồng/năm (tương ứng với 516.000 đồng/tín chỉ).