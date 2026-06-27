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Giáo dục

Một trường tại TP.HCM vào top 10 Trường học xuất sắc nhất thế giới của T4 Education

Bích Thanh
Bích Thanh
Tổ chức giáo dục toàn cầu T4 Education, công bố danh sách Top 10 Finalists của World's Best School Prizes 2026 (Trường học xuất sắc nhất thế giới). Trong đó, có đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 10 của giải thưởng năm nay, được xướng tên ở hạng mục "Supporting Healthy Lives" (Hỗ trợ cuộc sống khỏe mạnh).

Ngày 26.6, Tổ chức giáo dục toàn cầu T4 Education (Cộng đồng giáo dục toàn cầu có trụ sở tại London, Vương quốc Anh, kết nối hơn 200.000 giáo viên từ hơn 100 quốc gia) công bố danh sách Top 10 Finalists của World's Best School Prizes - Trường học xuất sắc nhất thế giới 2026. Hệ thống Trường Inspire Khai Nguyên (TP.HCM) được xướng tên ở hạng mục "Supporting Healthy Lives" (Hỗ trợ cuộc sống khỏe mạnh), là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 10 của giải thưởng năm nay.

Được biết, năm nay thế giới có khoảng 2.000 trường tham gia giải thưởng, trong đó Việt Nam có khoảng 20 trường.

Giải thưởng Trường học xuất sắc nhất thế giới (World's Best School Prizes) tôn vinh các trường học có đóng góp đột phá trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, hành động vì môi trường, hỗ trợ cuộc sống học sinh, hợp tác cộng đồng, và vượt qua nghịch cảnh…

Một trường học tại TP.HCM vào top 10 Trường học xuất sắc nhất thế giới - Ảnh 1.

Tư vấn tâm lý học đường và triển khai các hoạt động giúp học sinh hiểu tác động của môi trường số đối với sức khỏe tinh thần

ẢNH: A.B

Theo phần giới thiệu chính thức của Ban tổ chức, Hệ thống Trường Inspire Khai Nguyên được ghi nhận nhờ mô hình giáo dục "High Tech – High Touch", kết hợp giữa đổi mới công nghệ và sự kết nối giữa con người, trong đó sức khỏe tinh thần và sự phát triển toàn diện của học sinh được đặt ở vị trí trung tâm.

Công nghệ ngày càng hiện diện sâu rộng trong giáo dục, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, nhiều học sinh đối mặt với áp lực tâm lý, sự cô lập về cảm xúc và thiếu khả năng thích ứng trước những thay đổi. Từ thực tế đó, Hệ thống Trường Inspire Khai Nguyên định hướng xây dựng môi trường học tập cân bằng giữa chuyển đổi số và sự kết nối giữa con người, coi công nghệ là công cụ hỗ trợ học tập, đồng thời chú trọng phát triển sức khỏe tinh thần, sự an toàn cảm xúc và các mối quan hệ tích cực.

Hiện nay, Hệ thống Trường Inspire Khai Nguyên cũng là trường đầu tiên tại Việt Nam được Google công nhận là Google Reference School và đang phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ GD-ĐT trong các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

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