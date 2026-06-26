Sáng kiến phòng chống bạo lực học đường của học sinh

Theo đó, cuộc thi về sáng kiến phòng chống bạo lực học đường do Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM và Tạp chí Giáo dục TP.HCM tổ chức từ ngày 10.3 đến ngày 30.5, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trên cả nước, truyền đi nhiều thông điệp ý nghĩa về phòng, chống bạo lực học đường.

Cuộc thi phòng chống bạo lực học đường diễn ra với 4 vòng thi cấp trường, phường/xã, tỉnh và toàn quốc. Ở cấp tiểu học, học sinh tham gia theo hình thức vẽ tranh cổ động, cấp THCS và THPT tham gia theo hình thức bài viết.

Sau 3 tháng phát động cuộc thi, có tổng cộng 396 bài thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng thi cấp tỉnh xét chọn ở vòng thi toàn quốc. Ở mỗi bậc học, ban tổ chức đã chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 11 giải khuyến khích.

Trong đó, 12 thí sinh đoạt giải nhất và giải nhì được nhận giấy khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, riêng học sinh đoạt giải ba, khuyến khích và giải lĩnh vực được nhận giấy chứng nhận thành tích tham gia cuộc thi.

Học sinh Nguyễn Bảo Phúc, Trường THPT Dương Văn Thì (P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) ẢNH: BÍCH THANH

Chia sẻ tại lễ trao giải, Nguyễn Bảo Phúc, học sinh Trường THPT Dương Văn Thì (P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), cho hay bất ngờ khi được ban giám khảo đánh giá cao sáng kiến của mình và trao giải nhất.

Sáng kiến của Phúc là tận dụng hạ tầng công nghệ sẵn có của trường, như website để tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) và tính năng phản ánh ẩn danh. Qua đó, học sinh có thể gửi các phản ánh đến trường mà không lo lộ danh tính hay bị "trả đũa". "Hệ thống sẽ phân loại 4 cấp độ báo cáo khẩn cấp. Sau khi phân tích AI tự động gắn nhãn báo cáo theo các mã phân loại mức độ. Cấp độ 1 (xanh) mâu thuẫn mức độ nhỏ, chỉ có sự đôi co qua lại giữa ngôn từ, cần sự hòa giải trực tiếp. Cấp độ 2 (vàng) có dấu hiệu tẩy chay ngầm có tổ chức trong lớp học cần có sự can thiệp của tổ tư vấn tâm lý và giáo viên chủ nhiệm. Cấp độ 3 (cam) đe dọa trực tiếp về danh dự, sức khỏe, tâm lý của nạn nhân sẽ được thông báo khẩn cấp tới giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu. Cấp độ 4 (đỏ) hành vi tác động vật lý đang hoặc sắp xảy ra sẽ được trực tiếp kích hoạt báo động tới ban giám hiệu và lực lượng chức năng", Phúc dẫn chứng.

Đại diện Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM trao giải cho học sinh ẢNH: BÍCH THANH

Phúc cho biết, hiện em và giáo viên hướng dẫn đang hoàn thiện mô hình. Dự kiến từ năm học tới, sản phẩm sẽ được triển khai thí điểm tại trường. Phúc đánh giá mô hình có tính khả thi cao vì tận dụng hạ tầng công nghệ đã có sẵn của nhà trường. Việc tích hợp không quá phức tạp, chi phí thấp nhưng vẫn có thể phát huy hiệu quả.

Ngoài giải nhất với sáng kiến này, Phúc còn đạt thành tích tại Cuộc thi Tin học Văn phòng quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức trong năm nay.



