Một vệ tinh Starlink mất tích bí ẩn

Tuy nhiên, việc công ty của tỉ phú Elon Musk mất liên lạc với một vệ tinh Starlink, như trường hợp vệ tinh 34343 vào ngày 30.3.2026, đã gây ra nhiều lo ngại. Trong thông báo được đưa ra, Starlink cho biết đã mất liên lạc với vệ tinh này do một "hiện tượng bất thường" và cam kết sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết.

Cũng trong tuyên bố của mình, Starlink nói họ sẽ tiếp tục tìm kiếm vệ tinh 34343 cùng với "mảnh vỡ có thể theo dõi", ám chỉ vệ tinh này có thể đã phát nổ.

Hàng trăm vệ tinh Starlink liên tục 'rụng'

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Starlink gặp sự cố nghiêm trọng liên quan các vệ tinh ở trên quỹ đạo. Tính từ năm 2019, đã có hơn 500 vệ tinh rơi xuống Trái đất do chu kỳ mặt trời bất thường, cùng các vụ nổ tên lửa SpaceX đã trở nên phổ biến gây ra mối đe dọa va chạm với các phương tiện bay.

LeoLabs, công ty chuyên theo dõi vệ tinh và mảnh vỡ không gian, cho biết vệ tinh Starlink đã trải qua một "sự kiện tạo mảnh vỡ", dẫn đến hàng chục vật thể được tạo ra xung quanh. Họ cũng đưa ra giả thuyết nguyên nhân sự cố có thể là do "nguồn năng lượng bên trong" chứ không phải do va chạm.

LeoLabs chỉ ra rằng sự cố này tương tự như sự cố mất liên lạc với vệ tinh 35956 vào tháng 12.2025, đồng thời cho rằng Starlink cần cải thiện khả năng xác định nhanh chóng các sự cố bất thường để cung cấp thông tin rõ ràng hơn.

Hiện tại, SpaceX đang vận hành một trong số ít hệ thống tránh va chạm tự động trên quỹ đạo, nhưng nếu các sự cố này tiếp tục xảy ra, hệ thống nhận thức tình huống của Starlink sẽ phải hoạt động hết sức để giảm thiểu mảnh vỡ không gian trong quỹ đạo Trái đất tầm thấp.