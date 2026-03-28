Starlink đạt mốc 10.000 vệ tinh trên quỹ đạo

Mặc dù không hoàn hảo, Starlink đã phục vụ cho cả mục đích thương mại và chính phủ. Với số lượng vệ tinh vượt xa số lượng sao có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm, Starlink đã tạo ra một vùng phủ sóng rộng lớn trên khắp quỹ đạo Trái đất.

Đầu tháng này, SpaceX đã phóng hai tên lửa Falcon 9 để bổ sung 54 vệ tinh vào quỹ đạo, nâng tổng số vệ tinh Starlink lên hơn 10.000. Con số này chiếm khoảng 70% tổng số vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo, mặc dù có 10 vệ tinh không hoạt động và hơn 1.500 vệ tinh đã mất quỹ đạo và quay trở lại Trái đất.

Việc duy trì hơn 10.000 vệ tinh trên quỹ đạo là một kỳ tích đáng ghi nhận của Starlink. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 10.2025 đến nay, con số vệ tinh đã tăng từ 8.400 lên 10.000, tương đương với việc SpaceX đã phóng trung bình 320 vệ tinh mỗi tháng.

Tham vọng lớn của Starlink

Công ty không có ý định dừng lại ở con số này khi còn có kế hoạch phóng thêm nhiều vệ tinh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Hiện tại, SpaceX đang hoạt động theo thỏa thuận với Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) để phóng tổng cộng 12.000 vệ tinh. Hơn nữa, Starlink đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để xin phê duyệt phóng thêm 30.000 vệ tinh nữa, nâng tổng số lên 42.000. Tuy nhiên, với 10 vệ tinh không hoạt động và hơn 1.500 vệ tinh đã rơi khỏi quỹ đạo, khả năng tất cả 42.000 vệ tinh hoạt động cùng lúc là rất khó khăn.

Đáng chú ý, SpaceX cũng đang xin phép phóng thêm đến 1 triệu vệ tinh nữa, mặc dù những vệ tinh này sẽ không giống như các vệ tinh liên lạc của Starlink. Chúng sẽ là các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), một ý tưởng mà nhiều chuyên gia, bao gồm cả CEO NVIDIA Jensen Huang, cho là không khả thi.

Trong khi kết nối internet vệ tinh được cải thiện, sự bùng nổ số lượng vệ tinh Starlink lại gây ra mối lo ngại lớn từ cộng đồng thiên văn. Robert Massey, Phó giám đốc điều hành của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia Anh, cảnh báo 1 triệu vệ tinh hoạt động có thể làm hỏng bầu trời đêm, khiến việc quan sát các ngôi sao trở nên vô cùng khó khăn. Đây là một cột mốc mà nhiều người hy vọng SpaceX sẽ không bao giờ đạt được.