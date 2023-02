Một Việt kiều Anh ký kết bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19

Bé A.N chào đời được 6 ngày thì mẹ qua đời. Khi dịch bùng phát, chị N.T.N.B, 36 tuổi, mẹ bé A.N, là giáo viên mầm non tại Q.11, TP.HCM, bị dương tính Covid-19. Lúc này chị mang thai bé A.N tháng thứ 7.

Ngày 25.7.2021, chị B. phải vào Bệnh viện Hùng Vương điều trị Covid-19. Sau mấy ngày điều trị, bệnh tình chị trở nặng. Ngày 4.8, bác sĩ buộc phải mổ bắt con khi tim thai ngừng đập. Bé A.N ra đời với cân nặng chỉ 1,5 kg, phải nuôi lồng kính. Lúc này chị B. tỉnh táo và khỏe lên, tuy nhiên sau đó thì trở nặng và chị mất ngày 10.8.2021.

Chị Nguyễn Thủy Tiên (phải) mang quà của con gái Sophia về tặng cho bé A.N, trong sự xúc động của bà ngoại Phạm Thị Ngoan THANH ĐÔNG

Bà ngoại bé A.N là bà Phạm Thị Ngoan (62 tuổi, ở 178/3 Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) tâm sự: "Như biết trước sự ra đi, khi mang thai bé A.N, B. dặn tôi sau này bé sinh ra sẽ đặt tên là N.P.A.N. Sau khi ẵm cháu về, đợi dịch bệnh qua đi, tôi đi khai sinh cho cháu và đặt tên đúng như mẹ cháu dặn dò". Chị B. có chồng làm công nhân giày, ngoài bé A.N, vợ chồng anh chị còn một con trai lớn là N.K.N, năm nay 6 tuổi. Hiện cháu N.K.N được ba và bà nội chăm sóc; còn bé A.N do còn quá nhỏ, bà nội già yếu nên hai bên gia đình thống nhất để cho bà Ngoan nuôi dưỡng đến khi trưởng thành.

"Ba của A.N làm công nhân, lương tháng 8 triệu, chỉ đủ lo cho cháu N.K.N, còn vợ chồng tôi phải lấy tiền tiết kiệm dưỡng già để nuôi bé A.N. Do cháu sinh non nên bệnh thường xuyên, vì vậy tiền tiết kiệm của vợ chồng ra đi rất nhanh. Tôi gọi đến Báo Thanh Niên đăng ký tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Hôm nay tôi rất mừng khi báo và nhà bảo trợ đến thăm, ký thỏa thuận bảo trợ cho cháu", bà Ngoan bùi ngùi kể.

G IẢM MUA ĐỒ CHƠI ĐỂ HỖ TRỢ EM NHỎ

Thông qua một người bạn tại VN, chị Nguyễn Thủy Tiên (sinh sống ở nước Anh) biết đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên và đã tâm sự với con gái là Sophia (8 tuổi) về những trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19, đặc biệt là những bé vừa chào đời đã phải vĩnh viễn xa mẹ, không được cảm nhận hơi ấm tình mẫu tử. Sau khi chị Thủy Tiên kết nối với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, nhận được bản chụp hồ sơ của bé N.P.A.N, chị đã cho Sophia xem hình ảnh của bé A.N.

Nhìn A.N còn quá nhỏ mà đã mất mẹ, Sophia không ngần ngại nói với mẹ mỗi tháng em sẽ giảm mua đồ chơi, để dành số tiền đó chia sẻ cho A.N để bé có tiền uống sữa. "Bây giờ đồ chơi đối với con không quan trọng bằng việc lo cho em được uống sữa, được lớn lên", Sophia nói.

Cảm động trước sự sẻ chia của con gái, chị Thủy Tiên đã chuyển khoản ngay cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời số tiền 120 triệu đồng, bảo trợ cho bé A.N trong vòng 5 năm, bắt đầu từ ngày 1.1.2023. Đầu tháng 2.2023, chị Thủy Tiên mới sắp xếp về VN, cùng đại diện Báo Thanh Niên đến thăm và ký thỏa thuận bảo trợ cho bé A.N.

Hành trang chị Thủy Tiên mang theo khi đến thăm bé A.N là 1 vali đồ chơi, quần áo bé Sophia gửi tặng. Trong các món đồ chơi chị Sophia gửi tặng, bé A.N mê nhất là hộp bút màu kèm cuốn sổ có nhiều hình vẽ. Cầm bút màu trên tay, bé A.N đã lập tức hí hoáy tô màu. Nhìn hình ảnh ấy, ai cũng xúc động vì mừng cho bé A.N từ nay đã có thêm nguồn bảo trợ về vật chất lẫn tinh thần, giúp ông bà ngoại của bé vơi đi phần nào vất vả.

Chị Thủy Tiên tâm sự: "Chưa gặp con đã thấy thương lắm, gặp rồi, ôm ấp, cười đùa với con càng thấy thương hơn. Mai đây, nếu có điều kiện hơn, tôi và cháu Sophia sẽ hỗ trợ thêm, lâu dài cho bé. Mong ông bà ngoại cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm nom, nuôi dưỡng cháu, mong cháu sẽ luôn được bình an, hồn nhiên, vui tươi như tên gọi mà mẹ con đã đặt!".