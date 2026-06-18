Một xã ký kết với trường ĐH để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

UBND Phúc Thịnh (Hà Nội) vừa tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục với Trường Đại học Hà Nội (HANU). Trọng tâm của hợp tác nhằm hiện thực hóa Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045.

Lãnh đạo UBND Xã Phúc Thịnh và Trường ĐH Hà Nội ký kết hợp tác nhằm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ẢNH: H.N

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Lê Thế Chuyên cho biết, kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ tháng 7.2025, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã thuộc H.Đông Anh (cũ) với quy mô dân số hiện khoảng 95.000 nhân khẩu.

HĐND xã đã thông qua Đề án 09 về phát triển GD-ĐT giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu cốt lõi là cụ thể hóa Quyết định 2371 của Thủ tướng Chính phủ về đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045, nhằm xây dựng một nền giáo dục hiện đại, hội nhập.

Hiện mạng lưới giáo dục của xã Phúc Thịnh có 19 trường công lập (bao gồm mầm non, tiểu học và THCS) với hơn 22.300 học sinh và đội ngũ 65 giáo viên tiếng Anh.

Việc bắt tay với một cơ sở đào tạo ngoại ngữ hàng đầu như Trường ĐH Hà Nội là bước đi chiến lược của Đảng ủy và UBND xã Phúc Thịnh nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2028 có 100% giáo viên tiếng Anh tiểu học, THCS đạt trình độ B2 trở lên; 100% học sinh lớp 9 đạt chuẩn A2 và phấn đấu 10% đạt B1 hoặc IELTS 4.0 trở lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã Phúc Thịnh khẳng định cần sự vận hành đồng bộ của một hệ sinh thái với 4 trụ cột không thể tách rời.

Cũng theo ông Chuyên, ngay trong năm 2026, tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch là 3,8 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này trực tiếp phục vụ các hoạt động cốt lõi như bồi dưỡng chuyên môn, thí điểm phòng học thông minh và cấp 1.000 tài khoản học tập trực tuyến cho học sinh.

Xã đã có kế hoạch chuẩn bị tuyển dụng bổ sung từ 5 - 10 giáo viên. Đồng thời, cam kết tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và kinh phí để giáo viên hiện tại học tập nâng cao trình độ, có cơ chế khen thưởng, động viên đội ngũ cốt cán, tiên phong.

Lãnh đạo UBND xã mong muốn Trường ĐH Hà Nội, các chuyên gia chủ trì tư vấn lộ trình tổng thể, trực tiếp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán.

PGS - TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, khẳng định sự tự tin của nhà trường khi đồng hành cùng xã trong dự án quan trọng này. Ông cho rằng sự hợp tác này không chỉ chuẩn hóa lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học từ mầm non đến THCS mà còn là nền tảng vững chắc để các em học sinh tự tin hội nhập.