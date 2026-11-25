Thông tin từ UBND xã Như Quỳnh (Hưng Yên) cho biết, ngày 22.11, trên địa bàn xã đã hoàn thành việc bầu 18 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là lần đầu tiên, địa phương tổ chức thực hiện công tác này đồng loạt tại 18/18 thôn, tổ dân phố theo quy trình mới.

Xã Như Quỳnh trao quyết định cho 18 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố vừa được bầu ẢNH: TIẾN THANH

Theo kết quả, có 12/18 thôn, tổ dân phố đủ điều kiện tổ chức bầu trực tiếp tại cuộc họp cộng đồng dân cư; người dân trực tiếp lựa chọn nhân sự bằng hình thức biểu quyết theo phương án đã được thống nhất tại cuộc họp.

Đối với 6 thôn còn lại, do số đại diện hộ gia đình có mặt tại cuộc họp không bảo đảm tỷ lệ theo quy định nên không đủ điều kiện tiến hành bầu trực tiếp; các thôn đã triển khai hình thức phát phiếu lấy ý kiến đại diện hộ gia đình theo quy định.

Về cơ cấu độ tuổi, đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ mới có sự tham gia của nhiều nhân sự trẻ. Trong đó, có 9/18 người dưới 40 tuổi, chiếm 50%; trong số 9 nhân sự dưới 40 tuổi có 7 người sinh năm 1992 trở lại đây (2 nhân sự trẻ nhất sinh năm 1999).

Về trình độ, 100% nhân sự có trình độ văn hóa THPT (12/12); trong đó, 8 người trình độ đại học, 1 người trình độ cao đẳng và 1 người trình độ trung cấp.

Trao đổi với Thanh Niên, một đại diện UBND xã Như Quỳnh cho biết, kết quả bầu cử 18 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có sự đa dạng về độ tuổi, trình độ và kinh nghiệm công tác tại cơ sở. Việc đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có sự tham gia đáng kể của lực lượng trẻ (9/18 người dưới 40 tuổi) là một nét mới trong cơ cấu đội ngũ cán bộ ở cơ sở của xã Như Quỳnh.

Người dân tham gia bầu cử trưởng thôn tại xã Như Quỳnh

ẢNH: UBND XÃ NHƯ QUỲNH

Đáng chú ý, sau khi được chỉ định đảm nhiệm chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời từ ngày 1.7.2026, nhiều nhân sự trẻ đã có cơ hội tiếp cận, trực tiếp trải nghiệm công việc và nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương.

Qua quá trình công tác hơn 4 tháng, các nhân sự tiếp tục thể hiện nguyện vọng được cống hiến, gắn bó với công việc ở cơ sở và tham gia ứng cử nhiệm kỳ mới, qua đó được nhân dân tín nhiệm lựa chọn. Điều này thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng trẻ, đồng thời góp phần bảo đảm tính kế thừa, ổn định và bổ sung nhân tố mới cho đội ngũ cán bộ ở thôn, tổ dân phố.

"Chúng tôi ghi nhận sự tham gia và tinh thần trách nhiệm của các nhân sự trẻ đối với công việc chung của cộng đồng dân cư. Lực lượng này có những lợi thế nhất định về khả năng tiếp cận công nghệ, tư duy đổi mới, sự năng động và khả năng thích ứng với phương thức làm việc mới. Đây là những yếu tố có thể phát huy trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển mới", vị đại diện nói.

Theo vị đại diện, xã Như Quỳnh xác định tuổi trẻ hay trình độ chuyên môn không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá một trưởng thôn. Điều quan trọng vẫn là uy tín trong nhân dân, tinh thần trách nhiệm, khả năng nắm bắt tình hình địa bàn, vận động quần chúng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

"Chúng tôi không đặt ra tiêu chí trẻ hóa một cách cơ học mà chú trọng sự kết hợp giữa độ tuổi, trình độ, kinh nghiệm, uy tín và năng lực thực tiễn của từng nhân sự", đại diện UBND xã Như Quỳnh cho hay.

Trong giai đoạn tới, xã Như Quỳnh đứng trước yêu cầu phát triển mới, nhất là trong quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và chuyển đổi số. Vì vậy, xã Như Quỳnh mong muốn các trưởng thôn trẻ mới được bầu tiếp tục phát huy năng lực. Xã sẽ quan tâm tạo điều kiện để cán bộ trẻ tham gia các hoạt động thực tiễn, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm lâu năm; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, có triển vọng để tạo nguồn cán bộ ở cơ sở.

"Mục tiêu là từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ thôn vừa có kinh nghiệm, uy tín, vừa có tư duy đổi mới, có trình độ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", vị đại diện nói.