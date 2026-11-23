Trong câu chuyện với Thanh Niên, anh Tiến Thanh cho biết, buổi bầu cử diễn ra ngày 22.11 với sự tham gia đông đảo của người dân trong thôn. Việc trúng cử trưởng thôn nhiệm kỳ mới chính là sự tin tưởng của dân làng đối với anh sau hơn 4 tháng đảm nhận cương vị trưởng thôn lâm thời.

Tiến Thanh kể, anh tốt nghiệp Trường đại học Văn hóa Hà Nội năm 2023 với tấm bằng cử nhân ngành quản lý văn hóa. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về quê hương tham gia công tác Đoàn, lần lượt đảm nhiệm chức Bí thư Chi đoàn thôn Thị Trung rồi Phó bí thư Đoàn xã.

Anh Đỗ Tiến Thanh (bìa trái) nhận hoa chúc mừng sau khi trúng cử trưởng thôn Thị Trung hôm 22.11 ẢNH: NVCC

Vốn có những tài lẻ về khả năng làm MC, tổ chức sự kiện, trong hình dung của anh Tiến Thanh khi ấy, con đường sự nghiệp sẽ tiếp tục gắn với phong trào thanh niên và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Thế nhưng, bước ngoặt bất ngờ đến vào ngày 1.7.2026, khi địa phương thực hiện cơ chế tách riêng chức danh bí thư chi bộ thôn và trưởng thôn.

Trước sự tín nhiệm của các bậc cao niên và những người đi trước, anh được chỉ định giữ chức trưởng thôn lâm thời.

Thôn Thị Trung có địa bàn rộng, với 937 hộ gia đình và 3.277 nhân khẩu. Bởi vậy, 4 ngày trước khi nhận quyết định chính thức, anh Thanh suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí, anh mất ngủ vì lo lắng liệu một người còn trẻ như mình có điều hành hoạt động của cả thôn rộng lớn như thế không, có được sự tín nhiệm của mọi người không...?

Anh Thanh cũng không dám chia sẻ những băn khoăn ấy với mẹ và người thân trong gia đình. Sau nhiều đắn đo, anh quyết định nhận nhiệm vụ mới, xem đây là cơ hội để thử sức và cống hiến cho quê hương.

Theo anh Thanh, công việc trưởng thôn có nhiều khác biệt so với hoạt động Đoàn. Nếu phong trào Đoàn thường có sự đồng điệu về lứa tuổi thì công việc ở thôn đòi hỏi anh phải tiếp xúc, làm việc với đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi.

Công việc bận rộn khiến anh Thanh thường rời nhà từ sáng sớm và trở về khi trời đã tối muộn. Buổi sáng, việc đầu tiên là ra đồng kiểm tra hệ thống thủy lợi, hoa màu và môi trường. Những vấn đề phát sinh được anh kịp thời thông báo lên xã để có phương án hỗ trợ người dân. Sau đó, anh mới trở về giải quyết công việc khác.

4 tháng qua, anh Thanh đã 4 lần làm trưởng ban lễ tang cho các đám hiếu trong thôn. Đặc biệt, lần đầu đứng trước gia quyến người đã khuất và đông đảo bà con để đọc điếu văn tiễn biệt là trải nghiệm khiến anh nhớ mãi.

Trưởng thôn Đỗ Tiến Thanh tổ chức chương trình cho người dân ẢNH: NVCC

"Tôi run hơn cả khi đứng phát biểu ở những hội nghị lớn vì vừa lo lắng vừa hồi hộp. Rất may, những lần sau có các bác lớn tuổi hướng dẫn, góp ý cách đọc sao cho truyền cảm, lời văn ngắn gọn, súc tích. Đến lần thứ 3 thì tôi đã thành thạo hơn", anh Thanh chia sẻ.

Không chỉ chuyện hiếu hỉ, công tác hòa giải mâu thuẫn trong khu dân cư cũng là một thử thách đối với vị trưởng thôn trẻ. Ngay trong tháng đầu tiên nhậm chức, anh Thanh phải đứng ra giải quyết tranh chấp giữa hai gia đình. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc một hộ không sử dụng bếp gas mà đặt bếp củi ra hành lang giao thông chung, gây cản trở việc đi lại. Từ những lời qua tiếng lại, mâu thuẫn dần trở nên căng thẳng, thậm chí hai bên còn dọa đánh nhau.

Để giải quyết vụ việc, anh đến từng nhà lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các bên. Sau đó, anh mời đại diện hai gia đình đến cơ sở thôn để tổ chức hòa giải. Tại đây, anh Thanh đã giải thích về quy định chung và dùng tình cảm làng xóm để thuyết phục được hai gia đình đồng thuận ký vào biên bản hòa giải và trao nhau cái ôm làm hòa.

Bận đến nỗi... 'không có thời gian hẹn hò'

Một trong những nhiệm vụ vất vả nhất mà anh đảm nhận trong 4 tháng qua là rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại phát sinh nhiều vướng mắc, bởi không ít thửa đất đã qua nhiều lần sang nhượng, thông tin giấy tờ chưa đúng với chủ hộ.

Ban đầu, khi anh Thanh đến từng nhà đề nghị chụp căn cước công dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ, không ít người lớn tuổi tỏ ra nghi ngại, thậm chí lo sợ bị "lấy mất đất".

Trước những băn khoăn ấy, anh Thanh giải thích mục đích của việc thu thập thông tin, giúp người dân hiểu đây là công việc phục vụ làm sạch dữ liệu, cập nhật đăng ký đất đai mới và cam kết các giấy tờ bản gốc vẫn được giữ nguyên. Nhờ đó, anh từng bước tháo gỡ những vướng mắc. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, dân cư đông, có hôm anh Thanh phải làm việc ở nhà văn hóa thôn đến 2 giờ sáng mới về nhà.

Theo anh Thanh, lợi thế lớn nhất giúp anh thích nghi với công việc mới là khả năng ứng dụng công nghệ. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, anh chủ động lập nhóm Zalo cộng đồng dành cho người dân toàn thôn, đồng thời thành lập các nhóm riêng cho cán bộ trong xóm để chuyển tải chỉ đạo từ xã nhanh chóng, kịp thời.

Bên cạnh đó, anh xây dựng Fanpage "Chuyện làng Un - Thị Trung". Trang Facebook cá nhân cũng trở thành một kênh tuyên truyền trực quan, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thông báo, hoạt động và công việc chung của thôn.

Anh Tiến Thanh (bìa trái) chụp ảnh cùng người dân đến chơi tại nhà văn hóa thôn Thị Trung ẢNH: NVCC

Đằng sau những nỗ lực thay đổi làng quê chính là lịch làm việc gần như kín ngày của chàng trai trẻ. Anh Thanh hài hước cho biết, công việc trưởng thôn, nhất là vào thời điểm cuối năm, bận rộn đến mức anh "không có thời gian cho việc hẹn hò".

Tiến Thanh được nhiều ông bà, người dân trong thôn quý mến, không ít người nhiệt tình ngỏ ý mai mối cháu gái, em gái.