Một xã ở Quảng Trị được công nhận xã An toàn khu cách mạng

Ngày 2.7, xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh là xã An toàn khu cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng thời phát động phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo tặng hoa và trao quyết định công nhận xã An toàn khu cho xã Vĩnh Hoàng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Xã Vĩnh Hoàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Trung Nam, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái và Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Linh cũ). Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, vùng đất này vừa là địa bàn trực tiếp chiến đấu, vừa là hậu phương vững chắc, nơi nuôi dưỡng, bảo vệ lực lượng cách mạng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, phong trào yêu nước và cách mạng trên địa bàn đã phát triển mạnh mẽ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, người dân địa phương đã sáng tạo mô hình "rào làng chiến đấu", góp phần đánh bại nhiều cuộc càn quét của địch, bảo vệ cơ sở cách mạng và giữ vững phong trào kháng chiến.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sau Hiệp định Geneva năm 1954, Vĩnh Linh trở thành tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, Vĩnh Hoàng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành địa bàn trọng yếu phục vụ chiến trường miền Nam. Nhiều địa danh như: Nam Hùng, Hiền Dũng, Mỹ Hội, Thái Lai, Đơn Thạnh, Thủy Ứ... đã trở thành những "địa chỉ đỏ", ghi dấu tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, khẳng định việc công nhận Vĩnh Hoàng là xã An toàn khu không chỉ là sự ghi nhận những cống hiến, hy sinh to lớn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các vùng căn cứ địa cách mạng, tiếp tục khẳng định và lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị xã Vĩnh Hoàng tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của vùng An toàn khu cách mạng, gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và phát triển văn hóa, du lịch. Đồng thời, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, chủ động khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương dành cho vùng An toàn khu để huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa và chuyển đổi số.

Tại buổi lễ, xã Vĩnh Hoàng cũng phát động phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, hiện tại toàn xã có 11/23 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.