    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Kinh tếDoanh nghiệp

    Một xã ở Tây Ninh được Vingroup tài trợ 350 tỉ đồng xây quảng trường

    Bắc Bình
    Bắc Bình
    Xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh tổ chức động thổ xây dựng quảng trường Hậu Nghĩa rộng khoảng 10 ha, do Tập đoàn Vingroup tài trợ khoảng 350 tỉ đồng.

    Ngày 29.9, UBND xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh) phối hợp Tập đoàn Vingroup tổ chức động thổ xây dựng quảng trường Hậu Nghĩa. Công trình rộng khoảng 10 ha, kinh phí xây dựng 350 tỉ đồng, do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

    Một xã ở Tây Ninh được Vingroup tài trợ 350 tỉ đồng xây quảng trường- Ảnh 1.

    Lãnh đạo địa phương và đơn vị tài trợ chụp ảnh lưu niệm tại lễ động thổ xây dựng quảng trường Hậu Nghĩa

    ẢNH: N.P


    Ông Trương Minh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hậu Nghĩa, cho biết Dự án quảng trường Hậu Nghĩa chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện trên diện tích khoảng 8 ha, kinh phí khoảng 300 tỉ đồng. Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons là đơn vị triển khai dự án.


    Một xã ở Tây Ninh được Vingroup tài trợ 350 tỉ đồng xây quảng trường- Ảnh 2.

    Ông Trương Tấn Sơn, Giám đốc Sở Công thương Tây Ninh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa), dự lễ động thổ xây dựng quảng trường Hậu Nghĩa

    ẢNH: N.P

    Quảng trường Hậu Nghĩa sẽ là nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Người dân có thêm không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng. Công trình cũng hướng tới hình thành không gian trung tâm của Hậu Nghĩa. Nơi đây kết nối hành chính, văn hóa, thương mại - dịch vụ và cảnh quan.

    Dự án được giải phóng mặt bằng từ năm 2005. Ban đầu, dự án mang tên Trung tâm văn hóa - Thể thao đa chức năng. Sau đó là sân vận động đa chức năng, rồi quảng trường huyện Đức Hòa. Nay công trình chính thức mang tên quảng trường Hậu Nghĩa.


    Tin liên quan

    Gần 30.000 tỉ đồng xây Trung tâm hành chính mới và quảng trường trung tâm

    Gần 30.000 tỉ đồng xây Trung tâm hành chính mới và quảng trường trung tâm

    UBND TP.HCM vừa có quyết định chọn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn xây Trung tâm hành chính mới và quảng trường trung tâm ở Thủ Thiêm theo hợp đồng BT.

    Khám phá thêm chủ đề

    Quảng trường Tây Ninh Tập Đoàn Vingroup quảng trường hậu nghĩa

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận