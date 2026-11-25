Khác với các phiên bản trước đó, Motorola Edge 70 Neo có kích thước lớn hơn đáng kể khi đi kèm màn hình AMOLED 6,8 inch, cao hơn nhiều so với 6,36 inch trên Edge 60 Neo. Sản phẩm được trang bị viên pin dung lượng 7.000 mAh, chip Snapdragon 7s Gen 3 và chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 16.

Motorola Edge 70 Neo có giá bán khoảng 11,39 triệu đồng ẢNH: MOTOROLA

Motorola Edge 70 Neo sở hữu màn hình Extreme AMOLED với độ phân giải 1.272 x 2.772 pixel, tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa lên tới 5.200 nit. Mặt trước của máy được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 7i. Điện thoại đi kèm với 8 GB bộ nhớ RAM và 128 GB bộ nhớ trong, nhưng có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Hệ thống camera của Motorola Edge 70 Neo bao gồm cảm biến chính Sony Lytia 710 50 MP với tính năng chống rung quang học (OIS), camera macro 2 MP và cảm biến ánh sáng 3 trong 1. Mặt trước của máy được trang bị camera 32 MP, được xem là lý tưởng cho việc chụp ảnh selfie.

Motorola mang đến lựa chọn tốt trong ngân sách dưới 12 triệu đồng

Pin 7.000 mAh trên Edge 70 Neo mang đến khả năng sạc nhanh 45W và sạc ngược có dây 7,5W cho thiết bị khác. Motorola cũng trang bị sẵn cho điện thoại bộ sạc 45W trong hộp.

Các lựa chọn màu sắc mà người dùng có thể lựa chọn ẢNH: MOTOROLA

Về thiết kế, Motorola Edge 70 Neo có khung bằng nhựa, đạt kích thước 162,7 x 75,7 x 8,49 mm và nặng 204 gram. Sản phẩm đạt chuẩn IP64, giúp bảo vệ khỏi bụi và nước bắn, cùng chứng nhận MIL-STD-810H đảm bảo độ bền vượt trội. Âm thanh được xử lý qua loa stereo với công nghệ Dolby Atmos, cùng khả năng kết nối bao gồm Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 và NFC, tuy nhiên cổng USB-C vẫn sử dụng chuẩn USB 2.0 cũ hơn.

Motorola Edge 70 Neo cung cấp bốn lựa chọn màu sắc Pantone để người dùng lựa chọn, gồm xám tím, xanh núi, xanh sữa và xanh lá cây, với mỗi màu đều có lớp vỏ độc đáo. Sản phẩm được bán với cấu hình duy nhất 8 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong ở mức giá khoảng 11,39 triệu đồng khi lên kệ vào ngày 1.12 tới đây, bắt đầu tại Ấn Độ.