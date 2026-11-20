Motorola được cho là đang chuẩn bị đáp trả các đối thủ bằng một chiếc điện thoại màn hình gập rộng mới mang tên Razr Flex. Trong khi các thông tin về Razr Flex trước đây chỉ xuất hiện qua các thông số kỹ thuật rò rỉ, hình ảnh mô phỏng và bức ảnh thực tế đăng tải trên Reddit, trang công nghệ SammyGuru mới đây đã công bố những hình ảnh độc quyền về Razr Flex.

Motorola Razr Flex mang đến cho người dùng hai lựa chọn về màu sắc là xanh lá cây hoặc be ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMYGURU

Theo hình ảnh đăng tải, Razr Flex sẽ có hai phiên bản màu sắc: xanh lá cây và be. Phiên bản màu xanh lá cây có mặt sau đan giống như vải, trong khi phiên bản màu be có mặt sau giả da.

Motorola Razr Flex có gì để thách thức các đối thủ?

Về thiết kế, Razr Flex mở ra như một cuốn sách giống các đối thủ Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo, với màn hình chính đủ rộng để tạo cảm giác như một chiếc tablet nhỏ. Khi đóng lại, nó hoạt động như một chiếc điện thoại thông thường, với camera selfie dạng đục lỗ nằm ở giữa phía trên màn hình ngoài. Màn hình bên trong cũng được trang bị camera dạng đục lỗ ở góc.

Màn hình chính của Razr Flex dự kiến có kích thước khoảng 6,9 inch, còn màn hình phụ đạt 5 inch. Con số này thấp hơn so với Galaxy Z Fold8 với màn hình chính 7,6 inch và màn hình phụ 5,5 inch. Còn với iPhone Duo, sản phẩm sở hữu màn hình chính 7,6 inch và màn hình phụ 5,4 inch.

Ở mặt sau, cụm camera hình viên thuốc chứa hai camera (cảm biến chính 50 MP) và đèn flash, với logo Motorola ở giữa và tên Razr gần phía dưới. Đặc biệt, bản lề của Razr Flex cho phép điện thoại tự đứng vững khi mở một nửa, giúp người dùng có thể sử dụng rảnh tay.

Theo các báo cáo, Razr Flex sẽ có kích thước nhỏ hơn và giá hấp dẫn hơn so với Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo. Cụ thể, giá của Razr Flex được đồn đoán khoảng 1.700 USD, thấp hơn 200 USD so với giá khởi điểm 1.899 USD của Galaxy Z Fold8 và 1.999 USD của iPhone Duo.

Hiện tại, Motorola chưa công bố ngày ra mắt chính thức cho Razr Flex. Tuy nhiên, trang hỗ trợ Motorola tại Úc đã liệt kê điện thoại này vào danh sách và gợi ý về thời điểm ra mắt là năm 2027. Với những gì mang lại, dường như Motorola đang hướng Razr Flex đến những người dùng muốn điện thoại gập nhưng cảm thấy Galaxy Z Fold8 hay iPhone Duo quá lớn, hoặc quá đắt.

