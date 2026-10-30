Samsung ra mắt phiên bản xa xỉ của Galaxy Z Fold8 Ultra

Sở hữu thiết kế sang trọng với hai tông màu và các điểm nhấn màu vàng, W27 được Samsung hướng đến đối tượng khách hàng doanh nhân và giới thượng lưu.

Samsung W27 mang đến một số nét thiết kế khác biệt khi so sánh với Galaxy Z Fold8 Ultra ẢNH: SAMSUNG

Samsung W27 trang bị màn hình gập Dynamic AMOLED 2X có kích thước 8 inch và màn hình phụ Dynamic AMOLED 2X 6,5 inch. Cả hai màn hình đều cung cấp độ sáng tối đa lên tới 3.000 nit và hỗ trợ HDR10+. Màn hình ngoài có độ phân giải 2.520 x 1.080 pixel với tỷ lệ khung hình 20:9, trong khi màn hình gập cung cấp tỷ lệ khung hình 20,9:18 và độ phân giải 2.504 x 2.256 pixel.

Khung máy được chế tạo từ nhôm Advanced Armor Aluminum, đạt tiêu chuẩn IP48 về khả năng chống bụi và nước. Màn hình ngoài được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Điện thoại cũng tích hợp cảm biến vân tay điện dung ở cạnh bên và biểu tượng "Heart to the World" ở mặt sau.

Samsung trang bị cho W27 hệ thống camera ấn tượng, bao gồm camera chính 200 MP với khả năng chống rung quang học (OIS), camera siêu rộng 50 MP và camera tele 10 MP với zoom quang 3x. Hai camera selfie 10 MP cũng được tích hợp, tất cả đều hỗ trợ quay video 4K 60 fps và 8K 30 fps cho camera chính và siêu rộng.

Samsung W27 chỉ trang bị tùy chọn RAM 16 GB duy nhất

Về cấu hình, thiết bị được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp RAM 16 GB và tùy chọn bộ nhớ trong 512 GB hoặc 1 TB. Samsung W27 chạy trên nền tảng Android 17 với giao diện One UI 9 cùng lời hứa nhận 7 bản cập nhật hệ điều hành lớn. Thiết bị cũng hỗ trợ tính năng Galaxy AI và Samsung DeX.

Điện thoại được bán với giá khởi điểm khoảng 73,59 triệu đồng ẢNH: SAMSUNG

Samsung W27 được trang bị pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và sạc nhanh không dây Qi2.2 20W. Các tính năng kết nối nổi bật khác trên máy bao gồm GPS, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB, NFC và cổng USB-C 5 Gbps. Đặc biệt, thiết bị còn cung cấp kết nối vệ tinh trực tiếp thông qua hệ thống liên lạc vệ tinh Tiantong để thực hiện cuộc gọi và tin nhắn khẩn cấp.

Samsung W27 sẽ được bán tại Trung Quốc với hai màu sắc xanh lam và đỏ ánh hoàng hôn. Giá khởi điểm cho phiên bản RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB là 18.999 nhân dân tệ (khoảng 73,59 triệu đồng), trong khi phiên bản bộ nhớ trong 1 TB có giá 21.999 nhân dân tệ (khoảng 85,22 triệu đồng).