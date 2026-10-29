Samsung có thể mở rộng dòng Galaxy Z Fold9

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ người Hàn Quốc Lanzuk, Samsung đang xem xét việc mở rộng dòng sản phẩm điện thoại gập của mình, với khả năng ra mắt hai phiên bản kế nhiệm cho Galaxy Z Fold8.

Samsung đang cảm thấy tự tin với thị trường điện thoại gập? ẢNH: SAMSUNG

Cụ thể, Samsung có thể giới thiệu một phiên bản Galaxy Z Fold9 "tiêu chuẩn" với thiết kế dạng hộ chiếu và cấu hình cao cấp tương tự như Galaxy Z Fold8. Đặc biệt, công ty cũng đang cân nhắc phát hành một phiên bản màn hình gập rộng thứ hai với tên gọi Galaxy Z Fold9 Wide Plus, mặc dù đây chỉ là tên dự kiến ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, một phiên bản Galaxy Z Fold9 kiểu Fan Edition cũng được đồn đoán sẽ ra mắt. Thiết bị này có thể giữ nguyên kích thước gần giống với Galaxy Z Fold9, nhưng có cấu hình thấp hơn để giảm giá thành nhằm tăng sức cạnh tranh.

Thách thức cho chiến lược mở rộng dòng Galaxy Z Fold9

Việc Samsung mở rộng dòng Galaxy Z Fold9 được cho là xuất phát từ thành công của Galaxy Z Fold8 khi sản phẩm chiếm gần 70% tổng số đơn đặt hàng trước tại thị trường Hàn Quốc và khoảng 50% tại Mỹ, theo báo cáo từ Counterpoint Research vào tháng 8. Những con số này cho thấy thiết kế mới đã được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt, khiến Samsung cân nhắc mở rộng dòng sản phẩm này.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Trải nghiệm chuẩn Ultra trên điện thoại gập

Tuy nhiên, chiến lược mở rộng này cũng đặt ra một số rủi ro đối với Samsung. Nhằm đối phó với tình trạng lạm phát chi phí chip, công ty gần đây đã thông báo kế hoạch giảm sản lượng dòng smartphone Galaxy A trong quý 4/2026 và cả năm 2027. Việc bổ sung một mẫu điện thoại gập mới có thể là thách thức lớn, đặc biệt khi chi phí linh kiện đang gia tăng, khiến giá smartphone bị đẩy lên cao hơn.

Để đảm bảo thành công cho dòng Galaxy Z Fold9, Samsung cần ưu tiên trải nghiệm người dùng trên cả phiên bản Fan Edition. Nếu công ty có thể giảm bớt các thông số kỹ thuật và hạ giá xuống dưới 1.900 USD, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm tốt, sản phẩm có khả năng thu hút được sự quan tâm lớn từ thị trường.