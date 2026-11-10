Motorola lần đầu hé lộ 'kẻ hủy diệt iPhone Duo'

Theo PhoneArena, mặc dù đã có nhiều tin đồn về Razr Flex trong vài tháng qua, nhưng đây là lần đầu tiên Motorola hé lộ thông tin về sản phẩm. Hình ảnh từ công ty cho thấy Razr Flex được thiết kế theo kiểu dáng hộ chiếu, hứa hẹn sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với iPhone Duo và Galaxy Z Fold8.

Hình ảnh được cho là thiết kế của Motorola Razr Flex sắp tới ẢNH: ANDROID HEADLINES

Để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Razr Flex, Motorola hiện đã có một trang hỗ trợ dành riêng cho Razr Flex, với tên gọi "Motorola Razr Flex - 2027". Mặc dù không có hình ảnh xem trước, nhưng trang này xác nhận tên sản phẩm và năm ra mắt dự kiến, với lịch dự kiến là tháng 8.2027. Một số thông số kỹ thuật cũng được đề cập, nhưng có vẻ như đây chỉ là thông tin tạm thời.

Ngoài ra, một video ngắn về thiết bị, được cho là ghi lại tại một sự kiện của Motorola, cũng đã xuất hiện trực tuyến. Chiếc điện thoại trong video này trông rất giống với các bản phác thảo bị rò rỉ trước đó về Razr Flex.

Người dùng hào hứng với điện thoại gập mới từ Motorola

Điểm nổi bật của Razr Flex chính là thiết kế dạng hộ chiếu. Samsung là công ty tiên phong trong việc thay đổi tỷ lệ khung hình với Galaxy Z Fold8 nhằm tạo ra một thiết kế rộng hơn. Apple cũng đã phát triển kiểu dáng này với iPhone Duo, mang đến trải nghiệm gọn gàng cho người dùng. Những ưu điểm này là cơ sở để Motorola hướng đến thiết kế tương tự cho Razr Flex.

Trên diễn đàn Reddit, nhiều người dùng đã gọi Razr Flex là "kẻ hủy diệt iPhone Duo" hay "kẻ hủy diệt Galaxy Z Fold8". Dựa trên các thông tin rò rỉ, Razr Flex có vẻ ngoài tương tự như iPhone Duo, được cho là có giá khoảng 1.680 USD, thấp hơn nhiều so với mức giá 1.999 USD của iPhone Duo.

Tuy nhiên, một số người dùng khác cho rằng việc so sánh với iPhone Duo là không hợp lý do sản phẩm này chạy iOS, trong khi Razr Flex sử dụng Android. Dù vậy, đây vẫn là đối thủ cạnh tranh đáng gờm dành cho Galaxy Z Fold8, vốn có giá 1.899 USD đắt hơn.