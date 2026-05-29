Motorola lên tiếng về cáo buộc tự chèn link Amazon trên điện thoại

Theo Android Authority, nhiều người dùng đã báo cáo rằng khi mở ứng dụng Amazon Shopping trên điện thoại Motorola, thay vì khởi động trực tiếp, một số thiết bị lại mở cửa sổ trình duyệt trong giây lát và chuyển hướng qua một liên kết theo dõi trước khi đến trang Amazon. Đáng chú ý, hoạt động này xảy ra trên cả các mẫu cao cấp như Motorola Razr 60 Ultra.

Ngay cả những điện thoại cao cấp như Motorola Razr 60 Ultra cũng không thoát

Vấn đề đã thu hút sự chú ý của cộng đồng người sử dụng. Các nhà nghiên cứu đã điều tra và phát hiện ứng dụng Smart Feed được cài sẵn trên các thiết bị Motorola dường như đang chặn các lần khởi động ứng dụng và chuyển hướng người dùng thông qua các liên kết tiếp thị liên kết. Những liên kết này chứa mã theo dõi, có khả năng tạo ra hoa hồng từ các giao dịch mua hàng. Phân tích mạng cũng cho thấy hành vi liên quan đến các tên miền của các đối tác quảng cáo và đề xuất nội dung của Motorola.

Phát hiện này gây bất ngờ cho người dùng, đặc biệt là khi họ không ngờ rằng việc khởi động ứng dụng mua sắm lại phải thông qua trình duyệt. Hơn nữa, việc này xảy ra trên các thiết bị cao cấp càng làm tăng sự ngạc nhiên.

Phản ứng của Motorola

Trong một tuyên bố được đưa ra, Motorola mô tả đây là hành vi ngoài ý muốn và cho biết nguyên nhân do sự cố cấu hình định tuyến trong ứng dụng Smart Feed. Motorola khẳng định rằng cấu hình đã được sửa chữa và các ứng dụng hiện sẽ mở bình thường mà không cần thông qua các liên kết theo dõi.

Công ty cũng nhấn mạnh rằng họ "coi trọng trải nghiệm người dùng, quyền riêng tư và tính toàn vẹn của nền tảng", đồng thời cam kết "tiếp tục giám sát chặt chẽ hệ thống để đảm bảo hoạt động như mong đợi trên tất cả các thiết bị".

Tuy nhiên, Motorola vẫn chưa giải thích rõ ràng về cách mà hành vi liên kết tiếp thị lại xuất hiện trong phần mềm ngay từ đầu. Đối với những người dùng còn lo ngại, tính năng Smart Feed có thể được tắt thông qua cài đặt ứng dụng trên điện thoại.

Để tắt tính năng này, người dùng có thể thực hiện bằng cách mở Settings > Apps (hoặc Apps & Notifications) > See all apps và tìm Smart Feed rồi chạm vào Disable.

Sự cố này cũng là một lời nhắc nhở rằng phần mềm được cài sẵn đôi khi có thể thực hiện nhiều thao tác ngầm mà người dùng không nhận ra.