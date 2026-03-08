Motorola nghiên cứu smartphone doanh nghiệp chạy GrapheneOS

Theo Techradar, Motorola vừa công bố hợp tác với GrapheneOS Foundation nhằm nghiên cứu smartphone doanh nghiệp sử dụng phiên bản Android tăng cường bảo mật. Dự án hướng tới các tổ chức cần mức độ bảo vệ dữ liệu cao khi triển khai thiết bị di động cho nhân viên.

GrapheneOS là hệ điều hành tập trung vào quyền riêng tư, được xây dựng trên Android Open Source Project. Kiến trúc của hệ điều hành này được thiết kế để giảm bề mặt tấn công và hạn chế quyền truy cập dữ liệu nền của ứng dụng, qua đó giảm nguy cơ khai thác lỗ hổng. Motorola cho biết việc kết hợp GrapheneOS với kinh nghiệm bảo mật của hãng cùng nền tảng ThinkShield của Lenovo có thể tạo nền tảng smartphone được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công nhưng vẫn phù hợp với môi trường doanh nghiệp.

Hợp tác giữa Motorola và GrapheneOS nhằm nghiên cứu smartphone doanh nghiệp chạy Android tăng cường bảo mật, nhưng sản phẩm thực tế còn cần thời gian hoàn thiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HARDWAREPREMIUM

Hiện GrapheneOS chỉ hỗ trợ chính thức các thiết bị Google Pixel, trong khi các dòng máy này chưa được xem là nền tảng phần cứng chuyên dụng cho doanh nghiệp, nơi thường yêu cầu khả năng quản lý thiết bị, hỗ trợ dài hạn và nhiều lớp bảo mật bổ sung. Motorola cho biết mục tiêu của hợp tác là giải quyết khoảng trống này bằng cách phát triển phần cứng và công nghệ phù hợp để vận hành hệ điều hành được tăng cường bảo mật. Tuy vậy, hãng cũng xác nhận smartphone chạy GrapheneOS sẽ chưa xuất hiện trong thời gian gần.

Theo Motorola, hợp tác hiện chủ yếu tập trung vào nghiên cứu và phát triển. Hai bên đang làm việc về các cải tiến phần mềm, công nghệ bảo mật và khả năng tích hợp vào hệ sinh thái vận hành của doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa các lợi ích của dự án sẽ cần thêm thời gian trước khi xuất hiện trên sản phẩm thương mại. GrapheneOS cũng đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, gần đây kêu gọi thêm các máy chủ chuyên dụng 10 Gbps hoặc cao hơn tại châu Âu để phục vụ việc phân phối hệ điều hành và cập nhật ứng dụng.

Song song với hợp tác cùng GrapheneOS, Motorola cũng mở rộng một số công cụ phục vụ quản lý thiết bị trong môi trường doanh nghiệp. Các công cụ này cung cấp dữ liệu vận hành để bộ phận IT theo dõi tình trạng thiết bị trong hệ thống, bao gồm độ ổn định ứng dụng, tình trạng pin và kết nối mạng.

Ngoài ra, hệ thống bảo mật trên thiết bị cũng được cập nhật với khả năng tự động loại bỏ thông tin metadata khỏi ảnh chụp. Dữ liệu như vị trí hoặc thông tin thiết bị có thể được xóa trước khi hình ảnh được chia sẻ, nhằm hạn chế nguy cơ lộ thông tin trong quá trình sử dụng.