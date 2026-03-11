Motorola ra mắt motorola signature và edge 70 tại Việt Nam

Tại sự kiện tối 10.3 diễn ra ở TP.HCM, Motorola đã công bố ba mẫu smartphone mới tại thị trường Việt Nam, gồm motorola signature, motorola edge 70 và moto g57 power. Theo hãng, các thiết bị này được phát triển nhằm mở rộng danh mục sản phẩm từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, đồng thời tích hợp thêm nhiều tính năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động.

Motorola ra mắt ba mẫu smartphone mới tại Việt Nam ẢNH: KHẢI MINH

motorola signature được định vị ở phân khúc cao cấp với thiết kế thân máy mỏng 6,99 mm. Thiết bị sử dụng khung nhôm chuẩn hàng không, kết hợp lớp hoàn thiện bề mặt dạng họa tiết dệt chéo hoặc vân vải lanh. Máy có hai tùy chọn màu Pantone Olive và Pantone Carbon.

Motorola signature là smartphone cao cấp mới của Motorola, tập trung thiết kế mỏng nhẹ và hoàn thiện cao cấp ẢNH: KHẢI MINH

Mẫu smartphone này được trang bị hệ thống bốn camera 50 MP, gồm camera chính dùng cảm biến Sony LYTIA 828 hỗ trợ quay Dolby Vision, camera tele tiềm vọng Sony LYTIA 600 zoom quang 3x, camera góc siêu rộng kiêm macro và camera trước 50 MP. Máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, tích hợp các tính năng moto ai . Màn hình Extreme AMOLED 6,78 inch có tần số quét 165 Hz và độ sáng tối đa 6.200 nit, hỗ trợ âm thanh Dolby Atmos.

motorola signature sử dụng pin silicon carbon 5.200 mAh cho bản signature, hỗ trợ sạc nhanh 90 W và sạc không dây 50 W, đồng thời đạt chuẩn kháng nước bụi IP68/IP69 và độ bền MIL-STD-810H.

Tại sự kiện, motorola edge 70 được giới thiệu với thiết kế mỏng gọn, sử dụng khung nhôm và lớp hoàn thiện lấy cảm hứng từ sợi nylon. Thiết bị cũng đạt chuẩn độ bền MIL-STD-810H, sử dụng kính Corning Gorilla Glass 7 và hỗ trợ kháng nước, bụi theo chuẩn IP68/IP69.

Trong các sản phẩm mới ra mắt, motorola edge 70 hướng đến phân khúc tầm trung với thiết kế mỏng và các tính năng AI ẢNH: KHẢI MINH

motorola edge 70 trang bị hệ thống ba camera 50 MP, gồm camera chính hỗ trợ quay video 4K và công nghệ triple HDR. Camera góc siêu rộng 50 MP có góc nhìn 120 độ và hỗ trợ chụp macro. Camera trước của thiết bị cũng có độ phân giải 50 MP.

Bên cạnh hai mẫu máy nói trên, Motorola cũng giới thiệu moto g57 power ở phân khúc phổ thông. Thiết bị này trang bị pin 7.000 mAh, camera sử dụng cảm biến Sony LYTIA 600 và vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4.

Tại Việt Nam, các phiên bản motorola signature, motorola edge 70 và moto g57 power dự kiến có giá bán lần lượt từ 22,99 triệu đồng, 12,99 triệu đồng và 6,99 triệu đồng. Các sản phẩm được mở bán tại Việt Nam từ ngày 10.3.2026.