Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Motorola ra mắt motorola signature và edge 70 tại Việt Nam

Khải Minh
Khải Minh
11/03/2026 08:15 GMT+7

Hai smartphone motorola signature và motorola edge 70 vừa được Motorola ra mắt tại Việt Nam, bổ sung lựa chọn mới ở phân khúc tầm trung và cao cấp.

Tại sự kiện tối 10.3 diễn ra ở TP.HCM, Motorola đã công bố ba mẫu smartphone mới tại thị trường Việt Nam, gồm motorola signature, motorola edge 70 và moto g57 power. Theo hãng, các thiết bị này được phát triển nhằm mở rộng danh mục sản phẩm từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, đồng thời tích hợp thêm nhiều tính năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động.

Motorola ra mắt motorola signature và edge 70 tại Việt Nam - Ảnh 1.

Motorola ra mắt ba mẫu smartphone mới tại Việt Nam

ẢNH: KHẢI MINH

motorola signature được định vị ở phân khúc cao cấp với thiết kế thân máy mỏng 6,99 mm. Thiết bị sử dụng khung nhôm chuẩn hàng không, kết hợp lớp hoàn thiện bề mặt dạng họa tiết dệt chéo hoặc vân vải lanh. Máy có hai tùy chọn màu Pantone Olive và Pantone Carbon.

Motorola ra mắt motorola signature và edge 70 tại Việt Nam - Ảnh 2.

Motorola signature là smartphone cao cấp mới của Motorola, tập trung thiết kế mỏng nhẹ và hoàn thiện cao cấp

ẢNH: KHẢI MINH

Mẫu smartphone này được trang bị hệ thống bốn camera 50 MP, gồm camera chính dùng cảm biến Sony LYTIA 828 hỗ trợ quay Dolby Vision, camera tele tiềm vọng Sony LYTIA 600 zoom quang 3x, camera góc siêu rộng kiêm macro và camera trước 50 MP. Máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, tích hợp các tính năng moto ai. Màn hình Extreme AMOLED 6,78 inch có tần số quét 165 Hz và độ sáng tối đa 6.200 nit, hỗ trợ âm thanh Dolby Atmos.

motorola signature sử dụng pin silicon carbon 5.200 mAh cho bản signature, hỗ trợ sạc nhanh 90 W và sạc không dây 50 W, đồng thời đạt chuẩn kháng nước bụi IP68/IP69 và độ bền MIL-STD-810H.

Tại sự kiện, motorola edge 70 được giới thiệu với thiết kế mỏng gọn, sử dụng khung nhôm và lớp hoàn thiện lấy cảm hứng từ sợi nylon. Thiết bị cũng đạt chuẩn độ bền MIL-STD-810H, sử dụng kính Corning Gorilla Glass 7 và hỗ trợ kháng nước, bụi theo chuẩn IP68/IP69.

Motorola ra mắt motorola signature và edge 70 tại Việt Nam - Ảnh 3.

Trong các sản phẩm mới ra mắt, motorola edge 70 hướng đến phân khúc tầm trung với thiết kế mỏng và các tính năng AI

ẢNH: KHẢI MINH

motorola edge 70 trang bị hệ thống ba camera 50 MP, gồm camera chính hỗ trợ quay video 4K và công nghệ triple HDR. Camera góc siêu rộng 50 MP có góc nhìn 120 độ và hỗ trợ chụp macro. Camera trước của thiết bị cũng có độ phân giải 50 MP.

Bên cạnh hai mẫu máy nói trên, Motorola cũng giới thiệu moto g57 power ở phân khúc phổ thông. Thiết bị này trang bị pin 7.000 mAh, camera sử dụng cảm biến Sony LYTIA 600 và vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4.

Tại Việt Nam, các phiên bản motorola signature, motorola edge 70 và moto g57 power dự kiến có giá bán lần lượt từ 22,99 triệu đồng, 12,99 triệu đồng và 6,99 triệu đồng. Các sản phẩm được mở bán tại Việt Nam từ ngày 10.3.2026.

Tin liên quan

Motorola nghiên cứu smartphone doanh nghiệp chạy GrapheneOS

Motorola nghiên cứu smartphone doanh nghiệp chạy GrapheneOS

GrapheneOS, hệ điều hành Android tập trung bảo mật, đang được nghiên cứu để triển khai trên smartphone doanh nghiệp thông qua hợp tác với Motorola.

Khám phá thêm chủ đề

Motorola Sony camera điện thoại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận