'Mr code dạo Phạm Huy Hoàng' tiết lộ bí quyết trở thành lập trình viên đa-zi-năng

Đọc cuốn Hello các bạn, mình là Tôi đi code dạo của tác giả trẻ Phạm Huy Hoàng (do 1980 Books và NXB Thanh Niên ấn hành), độc giả sẽ có sự nhìn nhận chân thực và rõ nét hơn về ngành IT, đồng thời là những kinh nghiệm và câu chuyện của tác giả chia sẻ lại để tham khảo và tìm ra những điểm tương đồng với những gì mình đang gặp phải. Từ đó có thể rút ra được bài học riêng cho chính bản thân mình trên bước đường học tập và khởi nghiệp.

Với sức nóng của tên tuổi tác giả và sức hút của cuốn sách mới nên mặc dù chiều 17.5 trời mưa rất to nhưng các bạn trẻ vẫn háo hức đến tham dự buổi giao lưu khiến cho không khí vô cùng sôi nổi, các ghế ngồi không còn một chỗ trống.

Được biết tác giả Phạm Huy Hoàng - một full-stack developer dày dạn kinh nghiệm, đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Computer Science tại Đại học Lancaster ở Anh và hiện đang làm việc cho một startup công nghệ tại Singapore nên những gì anh viết ra là sự trải nghiệm đáng học hỏi.

Những câu chuyện đời, chuyện nghề rất thật

Hello các bạn, mình là Tôi đi code dạo chia sẻ về 2 phần chính. Một phần là về kỹ thuật lập trình, một phần còn lại là những kinh nghiệm mà "Mr. Code Dạo" đã học được như: cách deal lương, sắp xếp thời gian, kỹ năng mềm, ngôn ngữ lập trình nên học, con đường phát triển nghề nghiệp… Đó là những điều quan trọng không thua gì kỹ năng lập trình. Phương châm của Tôi đi code dạo là: Developer cần biết nhiều điều hơn ngoài code, blog sẽ vừa dạy bạn code, vừa dạy bạn những điều còn lại.

Hiện nay IT vẫn đang là một ngành hot và là sự lựa chọn của rất nhiều bạn học sinh, sinh viên dù cho đến nay, những nguồn tài nguyên học tập trong ngành còn quá ít. Ngoài những tài liệu học tập của trường học thì những tài liệu khác chủ yếu vẫn là các thông tin trên internet hoặc từ những kinh nghiệm của những người đi trước. Vì vậy, cuốn sách Hello các bạn, mình là Tôi đi code dạo sẽ là trợ thủ đắc lực cung cấp kiến thức cho những bạn trẻ đã, đang và sẽ trên con đường trở thành lập trình viên đa-zi-năng một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.





Cuốn sách sẽ hướng dẫn những kỹ năng mềm và những phần kỹ thuật thuần code, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc của tác giả. Đặc biệt, nội dung cuốn sách cũng được tóm tắt khá ngắn gọn, lồng ghép một số câu chuyện vui để bạn đọc có thể cảm thấy thư giãn và tham khảo thêm thông tin một cách dễ dàng hơn. Không chỉ là những kiến thức chuyên ngành khô khan, những câu chuyện đời, chuyện nghề rất thật, nhiều cảm xúc qua lối viết giản dị nhưng dí dỏm sẽ mang đến cho người đọc cảm giác gần gũi, dễ tiếp thu và đồng cảm.

"Nếu bạn đã, đang và sẽ theo con đường lập trình viên thì đây chính là cuốn sách hữu ích dành cho bạn, giúp bạn có thêm những kỹ năng căn bản cũng như kinh nghiệm cần thiết trong hành trình theo đuổi ước mơ và nghề nghiệp của bản thân", tác giả Phạm Huy Hoàng tâm sự.

Nhận xét về Tôi đi code dạo của tác giả Phạm Huy Hoàng, Product Owner - Digital Experience tại Manulife Vietnam Huỳnh Đào Hoàng Vũ cho rằng: “Đây là cuốn sách 'gối đầu giường' tìm đọc của các bạn trẻ đã, đang và sẽ trên con đường trở thành lập trình viên đa-zi-năng. Những kinh nghiệm, bài học được Hoàng đúc kết và tinh gọn rất sát với thực tế, giúp cho các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như có nhiều góc nhìn hơn trong ngành IT. Từ kinh nghiệm học hỏi qua cuốn sách hãy biến mình trở thành developer 'nội công thâm hậu' thay vì là coder 'chỉ đâu đánh đó' đơn thuần".