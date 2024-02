'Mr. & Mrs. Smith' sau 19 năm vẫn được đón nhận nồng nhiệt

Series phim truyền hình Mr. & Mrs. Smith vừa ra mắt trên nền tảng xem phim trực tuyến Amazon Prime Video từ ngày 2.2, gồm 8 tập, được lấy cảm hứng và phát triển từ bản điện ảnh cùng tên năm 2005 có minh tinh Angelina Jolie và tài tử Brad Pitt đóng. Trong bản làm mới này, vốn trước đó bị hoài nghi về sự thành công của mùa phim, vai ông bà Smith lần lượt do ca sĩ Donald Glover và Maya Erskine đóng.

Những tưởng phim sẽ bị chê bai thậm tệ khi "đập đi xây lại" thương hiệu cũ nhưng bất ngờ là các nhà phê bình chấm series này với mức cao - 87% trên Rotten Tomatoes, phim đạt chứng nhận "tươi".

Donald Glover và Maya Erskine lần lượt vào vai John Smith và Jane Smith trong phim

AMAZON

"Xào lại" đề tài điệp viên vốn đã được khai thác gần như... sạch sẽ trong nhiều năm qua, cộng với đó là Mr. & Mrs. Smith đã vô cùng thành công và "đóng đinh" tên tuổi của 2 ngôi sao Angelina Jolie - Brad Pitt, tuy vậy, bản truyền hình 2024 này vẫn có điểm sáng nhất định.

Các tờ như Chicago Sun-Times, The New Republic, Times, Vulture... đều khen phim. Đa phần nhận xét phim không bị lặp ý tưởng so với phiên bản cũ, nhưng đáng chú ý nhất là diễn xuất của 2 nghệ sĩ Donald Glover - Maya Erskine. Sự gắn kết đến mức bất ngờ của 2 nghệ sĩ trên từng khung hình tạo nên chất xúc tác rất riêng so với bản cũ, thậm chí có tờ còn nhận xét Mr. & Mrs. Smith bản mới đã thổi vào dòng phim điệp viên nhiều yếu tố lãng mạn hiếm thấy.

Mr. & Mrs. Smith kể về 2 điệp viên đang sống đời sống vợ chồng hạnh phúc nhưng thực chất là đang âm thầm thực hiện những nhiệm vụ cảm tử. Điểm mới của phim còn nằm ở chỗ từ một tác phẩm mang nặng tính hành động và nhiều yếu tố hài hước, mối quan hệ giữa 2 nhân vật đã biến chuyển từ quan hệ công việc đến quan hệ thật sự, khiến họ phá vỡ ranh giới của nhau, và chính điều này đã khiến giới phê bình thích thú.

Bản phim năm 2005 thành công vang dội và là một trong những phim sinh lời tốt nhất năm đó 20TH CENTURY STUDIOS

Mr. & Mrs. Smith bản 2024 tuy lấy cảm hứng từ bản phim 2005 nhưng được cho là vượt qua cái bóng của bản năm xưa. Mr. & Mrs. Smith bản 2005 được xem là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cặp đôi Angelina Jolie - Brad Pitt. Lúc bấy giờ, khán giả nườm nượp đi xem cặp sao này diễn xuất trên màn ảnh, giúp phim thu trên 487 triệu USD toàn cầu, là một trong những phim có doanh thu cao nhất trong năm 2005.