Mr Pips bị đề nghị án chung thân, bồi thường gần 1.200 tỉ đồng

Sáng 4.11, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án lừa đảo chứng khoán quốc tế, ngoại hối, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng, do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu.

Kết thúc phần xét hỏi, tòa tuyên bố chuyển sang tranh luận. Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Mr Pips Phó Đức Nam tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Mr Pips chủ mưu, bị đề nghị tù chung thân

Đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Mr Pips Phó Đức Nam mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11 - 12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp mức án đề nghị là chung thân.

Cùng 2 tội danh, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - "phó tướng" của Mr Pips - bị đề nghị lần lượt án chung thân và 10 - 11 năm tù. Tổng hợp mức án đề nghị là chung thân.

Hàng trăm bị cáo khác là nhân viên, quản lý trong các công ty do Mr Pips thành lập, cũng bị đề nghị án, do đồng phạm giúp sức đường dây lừa đảo.

Mr Pips bị cáo buộc thành lập hàng chục công ty "bình phong", tổ chức thành nhiều bộ phận từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tài vụ, kỹ thuật đến quảng cáo.

Dù không được cấp phép, nhóm của Mr Pips lập các website có tên tiếng Anh giống những sàn chứng khoán quốc tế, dụ khách hàng tham gia đầu tư. Ban đầu, khách được hướng dẫn giao dịch với số tiền nhỏ, có lợi nhuận và có thể rút tiền, rồi dần dần tăng vốn, đến khi "cháy tài khoản".

Tổng cộng, Mr Pips Phó Đức Nam chủ mưu, chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, Mr Pips mua hàng loạt bất động sản, vàng chất đầy nhà, ngoại tệ lên tới cả triệu USD…

Viện kiểm sát đánh giá lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây mất trật tự trị an, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho các bị hại, không chỉ về tài sản mà còn khiến nhiều người rơi vào cảnh tan vỡ gia đình, thậm chí từng có ý định tự tử.

Ngoài trách nhiệm hình sự, viện kiểm sát còn đề nghị buộc Mr Pips và Mr Hunter liên đới bồi thường hơn 1.500 tỉ đồng cho các bị hại. Trong đó, phần của Mr Pips là gần 1.200 tỉ đồng, Mr Hunter hơn 330 tỉ đồng.

Đại diện viện kiểm sát tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Lừa đảo ngàn tỉ, tâm trạng thất thường như "đồ thị hình sin"

Quá trình xét xử, Mr Pips Phó Đức Nam thừa nhận cáo buộc lừa đảo, cho rằng hầu hết các nhà đầu tư tham gia các sàn giao dịch của mình đều là cá nhân, ít kinh nghiệm, 99% sẽ thua cuộc. "Ngay cả tiến sĩ, thạc sĩ, nếu không có đòn bẩy thì nguy cơ cũng thua rất cao, khoảng trên 50%", bị cáo khẳng định.

Đặc biệt, Mr Pips có những lời khai gây chú ý về tình trạng sức khỏe của bản thân. Từ năm 2012, bị cáo từng được xác định mắc chứng rối loạn lưỡng cực, phải bỏ dở việc học ở Singapore. Tại Việt Nam, suốt thời gian từ khi còn là sinh viên, trong quá trình điều hành đường dây lừa đảo, cho đến khi bị bắt, Mr Pips thường xuyên sử dụng thuốc điều trị.

Theo lời Mr Pips, tình trạng sức khỏe của bị cáo khiến các cán bộ trại tạm giam không yên tâm để bị cáo ở một mình, luôn có người theo dõi cả ngày lẫn đêm, vì lo ngại Nam có những hành vi bất thường.

Khi được hỏi kỹ hơn về biểu hiện bệnh, Mr Pips bảo "có lúc buồn chán nhưng cũng có lúc hưng phấn mạnh". Khi rơi vào trạng thái buồn chán, "dù có nhiều tiền đến đâu vẫn thấy cuộc sống vô nghĩa".

Giống với Mr Pips, mẹ và bạn gái của bị cáo cũng cho biết Mr Pips có tâm trạng như đồ thị hình sin, lúc trầm thì không thiết tha gì cuộc sống, nhưng lúc hưng phấn có thể quay TikTok đến 1 - 2 giờ sáng, hoặc vung tiền mua siêu xe, trang sức xa xỉ không kiểm soát.

Phía gia đình từng nhiều lần đề nghị đưa Mr Pips đi giám định tâm thần nhưng không được chấp thuận.