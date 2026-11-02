Mr Pips: 'Tiến sĩ, thạc sĩ mà đầu tư thì cũng thua'

Sáng 2.11, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo chứng khoán quốc tế, ngoại hối, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng, do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu.

Mr Pips Phó Đức Nam tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Khai tại tòa, Mr Pips thừa nhận cáo buộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho rằng hầu hết các nhà đầu tư tham gia các sàn giao dịch của Nam đều là cá nhân, ít kinh nghiệm, "99% sẽ thua cuộc". "Ngay cả tiến sĩ, thạc sĩ, nếu không có đòn bẩy thì nguy cơ cũng thua rất cao, khoảng trên 50%", Nam khẳng định.

Đáng chú ý, luật sư bào chữa cho Nam đề nghị triệu tập đại diện các cổng thanh toán điện tử trung gian để xem xét vai trò liên quan, nếu có căn cứ thì có thể khởi tố để tránh bỏ lọt tội phạm.

Mr Pips cho rằng, quá trình vận hành các sàn giao dịch, khách hàng nạp và chuyển tiền qua nhiều ví trung gian điện tử, trong đó có ví Ngân Lượng của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Tuy nhiên, đến nay chỉ có duy nhất Shark Bình cùng 2 nhân viên trong công ty bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó, bị cáo cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của các ví nêu trên, đồng thời làm rõ khoản tiền các khách hàng nạp qua các ví đã đi đâu, chưa kể còn có một số sàn giao dịch không phải của bị cáo nhưng cũng có hành vi tương tự, nghĩa là bị cáo không độc quyền.

Mr Pips đề nghị sớm xử lý số siêu xe Mercedes, Rolls-Royce, Ferrari

Hồ sơ vụ án còn cho thấy, khi khám xét tại nhà Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips), cơ quan điều tra thu giữ 78 miếng kim loại màu vàng có kích thước 5 x 11,5 cm, 214 miếng kim loại màu vàng kích thước 2,5 x 4,5 cm, 280 miếng kim loại màu vàng ghi "12 con giáp, 1 chỉ" và "thần tài, 1 chỉ"…, đều là tài sản thuộc sở hữu của Nam. Kết quả định giá tại thời điểm tháng 10.2024 số vàng này có giá trị hơn 222 tỉ đồng.

Ngoài ra, Mr Pips còn bị thu giữ 25 chiếc ô tô và 7 xe máy, đủ thương hiệu từ sang cho đến siêu sang, như: Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma, Porsche 911… Cùng đó là 60 chiếc đồng hồ, 33 chiếc túi xách đủ loại xa xỉ: Hublot, Louis Vuitton, Patek Philippe, Gucci, Hermes, Dior, Chanel…

Phiên tòa xét xử các bị cáo ẢNH: PHÚC BÌNH

Trước bục khai báo, Mr Pips cho biết sẵn sàng dùng các tài sản của bản thân để khắc phục hậu quả vụ án, thậm chí đề nghị tòa sớm xử lý những món "tiêu sản" nhất là xe sang. "Các tài sản này dễ mất giá theo thời gian, thanh lý càng sớm càng tốt để lấy tiền trả cho bị hại", Mr Pips nói.

Bị cáo còn bày tỏ mong muốn có biện pháp xử lý 2 bất động sản mua tại Campuchia, 2 tài khoản ngân hàng có 700.000 USD tại đây và 1 tài khoản tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng với mục đích khắc phục hậu quả.

Trả lời về mối quan hệ với Nguyễn Thanh Tâm, Mr Pips nói, dù hai người sống như vợ chồng, nhưng bị cáo không tiết lộ gì cho bạn gái về công việc mình làm. "Tâm có hỏi anh làm gì mà nhiều tiền thế, bị cáo chỉ cười và không nói gì", Nam khai và cho hay dù Tâm nắm giữ khối tài sản khổng lồ nhưng quyết định sử dụng vào việc gì là do Nam quyết định.

Trước đó, khi được hỏi, bị cáo Tâm cũng khai chỉ biết bạn trai làm quản lý cho một công ty chứng khoán nước ngoài, chưa bao giờ lui tới các địa điểm Mr Pips làm ăn. Với số vàng, Tâm nói mỗi lần Mr Pips thông báo thì bị cáo xuống sảnh, có người giao, chỉ việc nhận rồi mang lên nhà cất.

Thời điểm thu giữ còn có 44,8 tỉ đồng và hơn 1,7 triệu USD. Tâm cho hay, tiền mặt được cất giấu trong tủ quần áo. Mỗi khi bạn trai yêu cầu xuất tiền, Tâm sẽ đóng vào thùng carton, mang xuống nhà, có người đến nhận.

Anh trai của Tâm, bị xét xử trong cùng vụ án, thì nói dù là bạn gái của Mr Pips nhưng Tâm không mang đồng nào về nhà, bố mẹ vẫn phải làm ruộng mưu sinh. Nhiều người cứ nghĩ oan gia đình Tâm giàu lắm, điều này là không đúng.