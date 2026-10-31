Mr Pips: 'Lúc buồn chán, có nhiều tiền đến đâu vẫn thấy cuộc sống vô nghĩa'

Ngày 31.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử Mr Pips Phó Đức Nam trong vụ án lừa đảo ngoại hối, chứng khoán, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Mr Pips đã có những lời khai gây chú ý về tình trạng sức khỏe của bản thân như mẹ và bạn gái khai trước đó, rằng tâm trạng của bị cáo như đồ thị hình sin, lúc trầm thì không thiết tha gì cuộc sống, nhưng lúc hưng phấn có thể quay TikTok đến 1 - 2 giờ sáng, hoặc vung tiền mua siêu xe, trang sức xa xỉ không kiểm soát.

Mr Pips được cảnh sát dẫn giải tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

"Tiền nhiều đến đâu vẫn thấy cuộc sống vô nghĩa"

"Nếu uống thuốc thì bị cáo bình thường, còn không được uống thuốc thì bị cáo có những hành vi hơi bất thường", Mr Pips trình bày trước bục khai báo.

Theo Mr Pips, từ năm 2012, khi còn học ở Singapore, bị cáo bắt đầu có những biểu hiện bất thường và được xác định mắc chứng rối loạn lưỡng cực. "Thời điểm đấy bạn bè thường hay trêu chọc bị cáo học nhiều quá, như thằng bị điên", Nam khai.

Cũng vì sự bất thường trên, Mr Pips phải bỏ dở việc học ở Singapore, trở về Việt Nam rồi tiếp tục đi học. Suốt thời gian từ khi còn là sinh viên, trong quá trình điều hành đường dây lừa đảo, cho đến khi bị bắt, Mr Pips thường xuyên sử dụng thuốc điều trị.

Như giai đoạn đầu bị tạm giam, bị cáo kể, có những thời điểm không nhận thức được đầy đủ khi làm việc với điều tra viên và "thường xuyên la hét". Vì vậy, bị cáo được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám và cho uống thuốc điều trị tới nay.

Nam cũng khai rằng, tình trạng sức khỏe khiến các cán bộ trại tạm giam không yên tâm để bị cáo ở một mình, luôn có người theo dõi cả ngày lẫn đêm, vì lo ngại Nam có những hành vi bất thường.

Khi luật sư hỏi kỹ hơn về biểu hiện bệnh, Nam bảo "có lúc buồn chán nhưng cũng có lúc hưng phấn mạnh". Khi rơi vào trạng thái buồn chán, "dù có nhiều tiền đến đâu vẫn thấy cuộc sống vô nghĩa". Có thời điểm đứng trên tầng cao nhìn xuống, bị cáo từng xuất hiện ý nghĩ muốn nhảy xuống. Ngược lại, mỗi khi hưng phấn, Nam nói có thể hành động rất bốc đồng, không lường hết hậu quả.

Đáng chú ý, được hỏi về những tài sản đã tạo lập trước thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố, Nam tuyên bố "sẵn sàng giao nộp toàn bộ". Không chỉ tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, ngay cả tài sản hợp pháp của mình cũng có thể được sử dụng để bồi thường.

Bị cáo đề nghị các bị hại khác cung cấp đầy đủ sao kê giao dịch để có căn cứ xác định số tiền thực tế và bảo đảm quyền lợi trong quá trình giải quyết vụ án.

Cú lừa 2,5 tỉ đồng với bố Mr Pips khi 'chạy' giám định tâm thần cho con trai

Mẹ và bạn gái kể về "sự bất thường" của Mr Pips

Sau phần trình bày của Mr Pips Phó Đức Nam, luật sư hỏi bà Lê Thị Liễu, mẹ Mr Pips, về quá trình điều trị của con trai trong trại tạm giam.

Bà Liễu khai do Nam có tiền sử bệnh lý kéo dài nên gia đình luôn lo lắng về sức khỏe của con trai, nhất là khi bị bắt giữ. Bởi vậy, bà đã gửi đơn đến cơ quan tố tụng để hỏi về tình trạng sức khỏe của con, đồng thời đề nghị đưa đi khám, chữa bệnh.

Theo lời bà này, gia đình thường xuyên nhận được công văn xác nhận từ khi vào trại tạm giam Nam đã được thăm khám, điều trị và uống thuốc. Mới nhất là công văn liên quan việc Nam được đưa đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 12.10.2026, tức chưa đầy 3 tuần trước phiên tòa.

Trước đó, bà Liễu cũng khai con trai có những giai đoạn nằm lì một chỗ, không thiết tha với cuộc sống, nhưng cũng có lúc hưng phấn, thức khuya và có những hành vi khác thường.

Người mẹ cho biết gia đình đã nhiều lần kiến nghị đưa Nam đi giám định pháp y tâm thần. Bà cũng đề nghị Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) - cánh tay đắc lực của Mr Pips, từng có thời gian làm việc cùng nhau - xác nhận những biểu hiện bất thường của Nam.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Nam, kể về "căn bệnh lạ" của bạn trai. Mỗi khi hưng phấn, Nam thường vung tiền tỉ mua siêu xe hoặc trang sức xa xỉ, Tâm nhiều lần can ngăn nhưng không được, Nam cứ âm thầm mua rồi "chất đầy" căn phòng nơi hai người sinh sống.