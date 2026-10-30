Mẹ Mr Pips nói con trai bị tâm thần 13 năm, bố tìm cách 'chạy' giám định

Mr Pips Phó Đức Nam bị xác định chủ mưu 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư. Bố mẹ của Mr Pips, gồm bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, cùng bị truy tố vì giúp sức cho con trai "rửa" hàng trăm tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội mà có.

Tại tòa, bố mẹ Mr Pips cơ bản thừa nhận nội dung truy tố của viện kiểm sát. Đặc biệt, cả hai người đều có những lời khai liên quan đến tình trạng sức khỏe của Mr Pips.

Mr Pips Phó Đức Nam (đứng) tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Bị cáo Lê Thị Liễu, mẹ Mr Pips, cho biết năm 2013 con trai được phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và từng điều trị tại Singapore. Sau đó, vợ chồng bà đưa con về Việt Nam, tiếp tục thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

Theo lời mẹ Mr Pips, suốt 13 năm qua tình trạng sức khỏe của con trai liên tục biến đổi, có những lúc trầm, có lúc lại hưng phấn. Khi trầm, Nam có thể chỉ nằm một chỗ, không muốn làm gì, không thiết tha gì. Nhưng khi hưng phấn, Nam có thể cùng nhân viên quay video TikTok đến 1 - 2 giờ sáng.

Hôm qua, bạn gái Mr Pips - bị cáo Nguyễn Thanh Tâm cũng kể về "căn bệnh lạ" của bạn trai, rằng mỗi khi hưng phấn Mr Pips lại vung tiền mua siêu xe, trang sức xa xỉ, dù nhiều lần ngăn cản nhưng không được.

Bị cáo Liễu cho biết gia đình đã hơn 10 lần gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần cho con trai, gửi đến các cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng chưa được chấp nhận.

Chủ tọa hỏi mục đích đề nghị giám định là gì? Bà Liễu nói dù không phải cứ mắc bệnh tâm thần là mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, song với tư cách là một bác sĩ thì bị cáo nhận thấy cần đánh giá đầy đủ về những biểu hiện bất thường của con trai.

Cú lừa 2,5 tỉ đồng với bố Mr Pips khi 'chạy' giám định tâm thần cho con trai

Trước lời giải thích này, chủ tọa đặt vấn đề "một người bình thường có làm được những việc như Mr Pips đã làm đối với gần 1.000 bị hại hay không". Mẹ Mr Pips lúc này bày tỏ sự đau lòng trước những thiệt hại mà nhà đầu tư phải gánh chịu, gửi lời xin lỗi đến họ, và cho rằng "một người bình thường, lương thiện sẽ không thực hiện những hành vi như vậy".

Tuy nhiên, mẹ Mr Pips cũng phân trần con trai còn trẻ, nông nổi và có thể đã bị đồng tiền làm mờ mắt, dẫn đến hành vi phạm tội. Bà mong tòa xem xét yếu tố bệnh lý của con trai để có căn cứ đánh giá toàn diện.

Cảnh sát dẫn giải các bị cáo trong vụ án ẢNH: PHÚC BÌNH

Bố Mr Pips khai về phi vụ "chạy" giám định tâm thần

Liên quan vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng còn làm rõ phi vụ lừa đảo hơn 2,5 tỉ đồng xung quanh chuyện "chạy" giám định tâm thần cho Mr Pips Phó Đức Nam.

Theo đó, đầu tháng 11.2024, bị cáo Phó Đức Thắng, bố Mr Pips trao đổi với người cháu họ về việc con trai bị bắt giữ. Hai người bàn nhau tìm luật sư bào chữa và giúp cho Mr Pips được đi giám định tâm thần. Nguyễn Đăng Quang, cựu cán bộ công an, là đầu mối được tìm đến.

Quang yêu cầu chuẩn bị 100.000 USD, tương đương hơn 2,5 tỉ đồng, để sử dụng đi "quan hệ". Thông qua các trung gian, hai bên sau đó đã đưa, nhận số tiền này.

Kết quả điều tra xác định bị cáo Quang không có chức năng, nhiệm vụ nhưng vẫn nhận tiền và hứa hẹn xin cho Mr Pips được đi giám định tâm thần, rồi sử dụng 1,2 tỉ đồng để mua chứng khoán, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khai tại tòa, ông Thắng cho biết ngày 30.10.2024 Mr Pips bị bắt. Trưa cùng ngày, ông đến trụ sở công an để xin gặp con trai. Tại đây, thấy Mr Pips có biểu hiện bệnh nặng nên đã trình bày về hồ sơ bệnh án của con trai với cán bộ điều tra.

Ngày hôm sau, Mr Pips được đưa đến bệnh viện tâm thần tại TP.HCM để thăm khám. Đây cũng là lý do ông tìm đến bị cáo Quang để nhờ giúp đỡ cho con trai được đưa đi giám định tâm thần sớm.

Bố Mr Pips thừa nhận đã đưa cho phía bị cáo Quang 100.000 USD, tương đương hơn 2,5 tỉ đồng. Do thời điểm đó đang phải giải quyết nhiều việc, ông không trực tiếp giao tiền mà nhờ một người cháu làm thay.

Bị cáo gửi lời xin lỗi đến những bị hại trong vụ án, nói với tư cách là người cha thì cũng phải chịu một phần trách nhiệm trước những việc làm sai trái của con trai. Đồng thời, bị cáo cũng bày tỏ hối hận về hành vi của chính mình sau khi con bị bắt.