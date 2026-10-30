Mr Pips bị bắt, bố mẹ ra ngân hàng rút 145 tỉ 'tẩu tán'

Sáng 30.10, tiếp tục xét xử vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips), hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội xét hỏi đối với bị cáo Phó Đức Thắng (bố Mr Pips) và Lê Thị Liễu (mẹ Mr Pips).

Phiên tòa xét xử Mr Pips cùng đồng phạm ẢNH: PHÚC BÌNH

Rút trăm tỉ mang đi mua vàng, gửi nhờ khắp nơi

Theo cáo buộc, Mr Pips chủ mưu 920 vụ lừa đảo chứng khoán, ngoại hối. Để che giấu, hợp pháp hóa một phần số tiền do phạm tội mà có, Mr Pips dùng hơn 378 tỉ đồng để bạn gái Nguyễn Thanh Tâm phối hợp cùng người thân mua bán 32 bất động sản.

Đặc biệt, ngày 31.10.2024, khi biết con trai bị bắt, do sợ bị thu giữ tiền trong các tài khoản, ông Thắng và bà Liễu đã rút ra để mua vàng, USD rồi mang đi gửi khắp họ hàng.

Trong đó, ông Thắng rút 2 sổ tiết kiệm tại Techcombank, lấy 35 tỉ đồng tiền mặt. Ông này cũng rút từ 1 sổ tiết kiệm tại Vietcombank 30 tỉ đồng, 1 sổ tại MBbank 20 tỉ đồng.

Tiền rút xong, ông Thắng gửi cháu ruột là Phó Đức Tiến (trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TP.HCM) 45 tỉ đồng, đưa cho nhân viên làm cùng cơ quan Thắng 20 tỉ đồng, đưa cho em "đồng hao" 20 tỉ đồng.

Cú lừa 2,5 tỉ đồng với bố Mr Pips khi 'chạy' giám định tâm thần cho con trai

Về phần mình, bà Liễu cũng ra Vietcombank rút 2 sổ tiết kiệm 30 tỉ đồng, 2 sổ ở MBbank 30 tỉ đồng. Mẹ Mr Pips sau đó liên hệ một người ở Bà Rịa-Vũng Tàu mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Cộng với tiền, vàng có sẵn trong nhà, bà cho vào 2 balo và 1 vali.

Chiếc vali đựng một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 USD và 240 miếng vàng SJC được bà Liễu gửi ở nhà cháu ruột của chồng. Còn 2 chiếc balo đựng 5,7 tỉ đồng, 100.000 USD và 134 miếng vàng có chữ SJC gửi Phó Đức Tiến.

Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ đi cùng ra MBbank tại Vũng tàu để mở 2 sổ tiết kiệm 15 tỉ đồng.

Cả hai vợ chồng bị truy tố tội rửa tiền, trong đó ông Thắng bị xác định biết tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn giúp sức, sử dụng để mua bán 5 bất động sản với tổng số hơn 165 tỉ đồng.

Phiên tòa được xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến ẢNH: PHÚC BÌNH

Mang tiền đi gửi vì để ở nhà không an toàn?

Khai tại tòa, bị cáo Phó Đức Thắng nói trước khi Mr Pips bị bắt, ông không biết con trai phạm tội. Những lần con đưa tiền để mua bất động sản, người cha đều thấy đây là việc bình thường, vì khi ấy con chưa lập gia đình.

Ông Thắng thừa nhận rút tổng cộng 97 tỉ đồng từ 3 tài khoản ngân hàng, sau đó nhờ người thân trong gia đình, gồm các cháu, em và một số bạn bè, đồng nghiệp cất giữ. Đến nay, bị cáo đã nhận thức được sai phạm.

Riêng về 2 căn hộ tại Hà Nội, bố Mr Pips cho biết bán và thu về tổng cộng 187 tỉ đồng. Trong số này có hơn 40 tỉ là tiền của hai vợ chồng, mong được tòa xem xét.

Cũng giống chồng, bị cáo Lê Thị Liễu nói trước khi Mr Pips bị bắt bà hoàn toàn không biết con trai làm công việc gì, càng không biết số tiền Nam chuyển là do phạm tội mà có.

Nữ bị cáo khai được chồng chuyển cho 121 tỉ đồng, sau đó bà chuyển lại cho chồng 30 tỉ đồng, nên thực tế chỉ quản lý hơn 90 tỉ đồng, đã bao gồm hơn 40 tỉ đồng là tài sản của vợ chồng.

Giải thích về hành vi rút tiền để "tẩu tán", mẹ Mr Pips phân trần do quá bất ngờ trước việc con trai bị bắt, lại thiếu hiểu biết và lo lắng, nghĩ rằng cần rút tiền khỏi ngân hàng để bảo toàn tài sản, sau này nếu con trai bị xác định phạm tội thì dùng để khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên rút tiền xong, bà thấy số tiền mặt quá lớn, trong khi gia đình chỉ có hai vợ chồng, sợ cất giữ không bảo đảm an toàn, vì thế quyết định chuyển đổi một phần tiền sang USD để thuận tiện cho việc cất giữ, đồng thời mang gửi ở nhà người thân, bạn bè.

Vẫn theo mẹ Mr Pips, sau khi được cơ quan điều tra giải thích, bị cáo nhận thức việc rút tiền, chuyển đổi sang ngoại tệ rồi mang đi cất giữ đã gây khó khăn cho quá trình điều tra, "chính vì thế khiến vợ chồng rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay".