Bố Mr Pips bị lừa 2,5 tỉ đồng khi 'chạy' giám định tâm thần cho con trai

Sáng 30.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong vụ lừa đảo chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu.

Ngoài hành vi phạm tội và số tiền thu lợi bất chính khổng lồ, một tình tiết gây chú ý trong vụ án này là phi vụ lừa đảo 2,5 tỉ đồng để "chạy" giám định tâm thần cho Mr Pips. Người bị cáo buộc chiếm đoạt tiền là Nguyễn Đăng Quang, 46 tuổi, cựu cán bộ công an.

Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Phi vụ "chạy" giám định tâm thần cho Mr Pips

Theo cáo trạng, đầu tháng 11.2024, Phó Đức Tuấn (cháu họ ông Phó Đức Thắng - bố đẻ Mr Pips), khi này cũng là cán bộ công an thuộc Công an huyện Can Lộc cũ, tỉnh Hà Tĩnh, được ông Thắng trao đổi về việc Nam vừa bị bắt.

Ông Thắng và Tuấn bàn nhau tìm luật sư bào chữa và giúp cho Nam được đi giám định tâm thần. Quang - anh em "đồng hao" của Tuấn - là một trong những mắt xích được tìm đến.

Trong bữa cơm tối sau đó, Quang được ông Thắng và Tuấn trình bày sự việc của Mr Pips. Khai tại tòa, bị cáo Quang cho hay chỉ nghe thoáng qua câu chuyện, rằng Nam bị Công an quận Cầu Giấy cũ (Hà Nội) bắt về tội lừa đảo.

"Bị cáo cũng nói luôn là không có thông tin đâu, nhưng cả nể nên bốc máy gọi cho chị Lợi - một người bạn làm kinh doanh ở TP.HCM, để nhờ vả. Hôm sau, chị Lợi gọi lại bảo gửi hết hồ sơ qua để giúp", Quang khai.

Trước câu trả lời này, chủ tọa đặt vấn đề một người kinh doanh làm sao có thể giúp "chạy" giám định tâm thần. Quang cho hay, nhân vật chị Lợi vốn có nhiều quan hệ nên có thể giúp. Đổi lại, chi phí cần bỏ ra là 100.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỉ đồng), để lo công việc.

Nội dung trao đổi với chị Lợi được Quang chuyển tiếp cho ông Thắng. Vì muốn giúp con trai, ông này đồng ý, nhờ người mang USD đến ngân hàng chuyển vào tài khoản mà Quang cung cấp.

Tiền nhận được, Quang cho biết đã thực hiện theo hướng dẫn của chị Lợi, chuyển trước 1,3 tỉ đồng, phần còn lại khi nào cần sẽ báo. Trong đó, Quang chuyển hơn 900 triệu đồng vào tài khoản chứng khoán của mình.

Chủ tọa hỏi vậy đã giúp được gì cho việc bố Mr Pips nhờ vả chưa, Quang nói "chưa giúp được gì thì đã bị công an truy xét rồi bắt luôn bị cáo". Sau này, khi có thời gian bình tâm và suy nghĩa, bị cáo thấy mình không có chức năng, nhiệm vụ gì để mà giúp đỡ.

Phiên tòa xét xử các bị cáo ẢNH: PHÚC BÌNH

Bố Mr Pips vừa là bị hại, vừa là bị cáo

Vẫn theo lời cựu công an Nguyễn Đăng Quang, khi nhận lời, bị cáo xuất phát từ suy nghĩ rất đơn thuần, không hứa hẹn gì cả. Thậm chí, bị cáo còn chuẩn bị sẵn tiền mặt dự phòng để nếu sự việc đổ bể thì sẽ trả lại cho bố Mr Pips.

Viện kiểm sát cáo buộc Quang không có khả năng hay thẩm quyền xin giám định tâm thần cho Mr Pips. Bị cáo cũng không thực hiện bất kỳ hành vi tác động hay "đi quan hệ" nào, thay vào đó đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt 100.000 USD của bố Mr Pips.

Về người phụ nữ tên Lợi mà Quang nhiều lần nhắc đến, cáo trạng cho hay, bà này phủ nhận lời khai của cựu công an, cho rằng Quang đưa tiền để nhờ đổi tiền mới, nhưng bà chưa cầm. Số tiền 1,3 tỉ đồng vẫn do người đổi tiền giữ, hiện đã chủ động giao nộp công an.

Cơ quan tiến hành tố tụng kết luận ngoài lời khai của Quang thì không có tài liệu nào khác chứng minh bà Lợi thỏa thuận giúp Mr Pips đi giám định tâm thần, nên không đủ căn cứ xử lý.

Vẫn theo cáo trạng, ông Thắng có gửi Tuấn 7 tỉ đồng để nhờ lo chuyện thăm nuôi cho Mr Pips sau khi bị bắt giữ. Tuấn biết rõ số tiền này do Mr Pips phạm tội mà có nhưng vẫn nhận rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng của mẹ vợ.

Tuấn còn hướng dẫn ông Thắng viết giấy về việc vay tiền mẹ vợ, dặn mẹ vợ nếu cơ quan công an hỏi thì trình bày số tiền trên là tiền ông Thắng vay với mục đích để quản lý, giữ hộ Thắng, nhằm không để cơ quan điều tra xác minh, thu giữ. Do đó, hành vi của Tuấn phạm tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong khi đó, ông Thắng vừa là bị hại trong vụ lừa đảo nêu trên, vừa là bị cáo bị xét xử về tội rửa tiền, vì đã giúp sức, sử dụng tiền của con trai mua bán 5 bất động sản với tổng số hơn 165 tỉ đồng.