Mỗi khi hưng phấn, Mr Pips vung tiền mua siêu xe và trang sức, 'cản không được'

Chiều 29.10, hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Mr Pips Phó Đức Nam, bị truy tố về tội rửa tiền.

Bị cáo Mr Pips Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Căn hộ chứa cả trăm kg vàng, hơn 44 tỉ đồng và 1,7 triệu USD

Trước bục khai báo, Tâm cho biết quen và nảy sinh tình cảm với Mr Pips từ năm 2017. Khi quen nhau, Tâm chỉ biết Nam làm quản lý cho một sàn chứng khoán nước ngoài. Có giai đoạn, Nam thường xuyên bay sang Thổ Nhĩ Kỳ và Campuchia, rất ít khi về nước.

Mối tình giữa hai người tiếp tục kéo dài khi Nam về nước vận hành đường dây lừa đảo chứng khoán, ngoại hối. Dù là bạn gái, nhưng Tâm nói chưa bao giờ lui tới các địa điểm mà Nam kinh doanh, cũng không biết bạn trai hoạt động phạm tội.

Tâm nhiều lần nói được Nam tin tưởng, vì thế giao cho giữ số lượng tài sản rất lớn. Thời điểm khám xét, công an thu giữ 78 miếng kim loại màu vàng có kích thước 5x11,5 cm; 214 miếng kim loại màu vàng kích thước 2,5 x 4,5 cm; 280 miếng kim loại màu vàng ghi "12 con giáp, 1 chỉ" và "thần tài, 1 chỉ"… cùng đó là 44,8 tỉ đồng, hơn 1,7 triệu USD và nhiều ngoại tệ của nhiều quốc gia khác nhau.

Nữ bị cáo cho biết, tất cả những tài sản trên đều được cất tại căn hộ mà hai người sinh sống. Riêng 44,8 tỉ đồng tiền mặt, Tâm cất trong tủ quần áo. Mỗi khi Nam yêu cầu xuất tiền, Tâm sẽ đóng vào thùng carton, mang xuống nhà và có người nhận.

Với vàng, mỗi khi Nam thông báo có người giao đến thì Tâm xuống nhà nhận mang lên, để nguyên nhãn mác. Lời khai này cũng tương đồng với lời khai của Mr Pips trước đó, rằng bị cáo được trả lương bằng vàng, công ty mang đến tận nhà.

Ngoài ra, Tâm khai nhận còn hỗ trợ Nam mua 15 bất động sản, nhận đứng tên nhiều xe ô tô, thêm cả một căn hộ ở Campuchia.

Theo lời khai của Tâm, Mr Pips có "bệnh" là mỗi khi hưng phấn thường vung tiền mua sắm hàng hóa xa xỉ, từ ô tô cho đến trang sức. Tâm nhiều lần ngăn cản nhưng không được, bạn trai cứ âm thầm đi mua rồi mang về nhà.

Cáo trạng cho thấy, Mr Pips có tới 25 chiếc ô tô và 7 xe máy bị thu giữ. Hầu hết thương hiệu từ sang cho đến siêu sang đều nằm trong bộ sưu tập như: Audi Q7, Volvo XC90, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma, Porsche 911…

Cơ quan điều tra còn thu giữ 60 chiếc đồng hồ, mang đủ các nhãn hiệu nổi tiếng như: Audemars Piguet, Cornon, Franck Muller, Hublot, Louis Vuitton, Patek Philippe… cùng đó là 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví, đều mang thương hiệu xa xỉ như: Burberry, Bvlgari, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Dior, Chanel… tại căn hộ của Tâm.

Phiên tòa xét xử Mr Pips cùng đồng phạm ẢNH: PHÚC BÌNH

Bị cáo buộc rửa tiền hơn 380 tỉ, bạn gái Mr Pips nói chỉ khoảng 50 tỉ

Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc rửa tiền hơn 380 tỉ đồng. Bị cáo thừa nhận hành vi, song cho rằng số tiền không lớn như cáo buộc, chỉ khoảng 50 tỉ đồng.

Theo lý giải của bị cáo, giai đoạn đầu, Nam vốn có đầu óc có kinh doanh nên kiếm được nhiều tiền là chuyện rất bình thường. Vì thế, Nam để tiền mặt hoặc vàng ở nhà là việc của Nam, bị cáo không có quyền can thiệp.

Giai đoạn sau, từ thời điểm Bùi Trung Đức - một cánh tay đắc lực của Mr Pips - bị bắt, Tâm nói lẽ ra phải tìm hiểu công việc của Nam đang làm là gì, có vi phạm giống Đức không. Tuy nhiên, bị cáo không tìm hiểu mà tiếp tục giúp bạn trai cất giữ và mua tài sản, vì thế tự nhận thấy phải chịu trách nhiệm đối với phần này.

Ngoài ra, Tâm cũng đề nghị xem xét số tiền hơn 71 tỉ đồng đã chuyển vào tài khoản của bố đẻ Mr Pips. Theo nữ bị cáo, việc chuyển tiền là do bạn trai nhờ, rất bình thường. Sau khi chuyển tiền, sử dụng vào mục đích gì là việc của gia đình Mr Pips, Tâm không liên quan, không có trách nhiệm, nên không thể cáo buộc đồng phạm rửa tiền.

Chủ tọa dẫn lời khai của Tâm trước đó, rằng hầu hết tài sản vàng, trang sức… đều không có hóa đơn chứng từ, vậy làm sao để phân tách đâu là của Nam, đâu là của Tâm, trách nhiệm pháp lý đối với số lượng bao nhiêu. Tâm nói bản thân không phải người tham lam, cái nào của Nam thì đã khai rõ của Nam, cái nào tự mua hoặc được tặng thì mới nhận của mình.