Nhân viên Mr Pips kiếm tiền tỉ, ra tòa xin lỗi bị hại

Ngày 29.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) cầm đầu.

Khai tại tòa, nhiều bị cáo là nhân viên trong đường dây của Mr Pips cho biết vốn đang rối bời trong cảnh thất nghiệp hoặc tìm kiếm việc làm thì kiếm được vài tỉ đồng, thậm chí cả chục tỉ đồng nhờ tham gia lừa đảo.

Cảnh sát dẫn giải Mr Pips Phó Đức Nam tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Dụ dỗ càng nhiều, thưởng càng cao

Điển hình như bị cáo Bàn Tòn Chày (29 tuổi, dân tộc Dao, quê Lào Cai), từng giữ chức trưởng phòng kinh doanh tại một văn phòng thuộc hệ thống của Mr Pips.

Bị cáo Chày khai khá trôi chảy, cho biết từng lên Facebook tìm việc làm, tình cờ đọc được thông tin tuyển dụng nhân sự của một công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Bị cáo liên hệ và được nhận vào làm.

Giống hầu hết các bị cáo khác, xuất phát điểm của Chày là nhân viên sale, phụ trách việc tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư và được hưởng phần trăm theo số tiền họ nạp lần đầu.

Số ngày làm việc cho đường dây Mr Pips càng nhiều, vị trí trong công ty của Chày càng thăng tiến, cao nhất đến trưởng phòng, cũng là thời điểm vụ án lừa đảo bị phanh phui.

Điểm chung trong hệ thống các công ty của Mr Pips là nhân viên sẽ được hưởng mức lương cố định tùy theo vị trí, kèm theo thưởng phần trăm từ số tiền nhà đầu tư nạp. Vì thế, các bị cáo ra sức dụ dỗ để "con mồi" nạp càng nhiều càng tốt.

Cũng vì thế, trong cơ cấu thu thập, lương chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, phần lớn còn lại đến từ hoa hồng. Như bị cáo Chày, tiền lương cho mấy năm làm việc là hơn 600 triệu đồng, trong khi thưởng tới 2 tỉ đồng.

Có hoàn cảnh tương đồng là Phạm Minh Khôi, quản lý văn phòng tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội. Năm 2020, Khôi đang làm phòng GYM thì dịch bệnh xảy ra nên thất nghiệp, bèn xin vào làm tại công ty của Mr Pips.

Sau thời gian "phấn đấu", Khôi được thăng chức lên quản lý văn phòng, phụ trách khoảng 50 nhân viên sale. Cả lương và thưởng đều tăng. Vỏn vẹn 4 năm làm việc, Khôi được trả hơn 700 triệu đồng tiền lương, tiền thưởng lên tới hơn 10 tỉ đồng.

Hơn 900 nhà đầu tư được triệu tập đến tòa với tư cách bị hại ẢNH: PHÚC BÌNH

Gửi lời xin lỗi sau khi đã chiếm đoạt tiền tỉ

Đứng trước bục khai báo, nhiều bị cáo trong đường dây lừa đảo Mr Pips thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối hận và gửi lời xin lỗi đến những người bị chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Nguyễn Văn Đức khai đã làm việc trong đường dây của Mr Pips hơn 4 năm, mời gọi được 10 nhà đầu tư tham gia. Theo lời Đức, tổng số tiền bị cáo phải khắc phục là hơn 1 tỉ đồng, nhưng đến nay mới nộp được 100 triệu đồng.

Đức bày tỏ sự day dứt về con đường mà bản thân đã lựa chọn, cho rằng sự cẩu thả trong việc lựa chọn nghề nghiệp đã khiến mình từ một người được ăn học tử tế trở thành kẻ bất lương, trực tiếp và gián tiếp tham gia lừa đảo nhiều người. "Sai phạm của bị cáo đẩy nhiều người vào cảnh khốn khó, nhìn lại những gì xảy ra vô cùng ăn năn, hối hận", Đức khai.

Một bị cáo khác là Trần Quang Thắng, tham gia hỗ trợ 4 khách hàng và hưởng lợi tổng cộng 1,3 tỉ đồng. Thắng phân trần hơn 2 năm bị tạm giam là khoảng thời gian vô cùng dài. "Chứng kiến cảnh bố phải xa con, vợ xa chồng, người thân nhắm mắt mà không thể về, bị cáo rất đau đớn, day dứt", Thắng nói và cho biết đã thấu hiểu những mất mát mà các bị hại trải qua.

Hay như Nguyễn Viết Khánh, làm việc trong đường dây từ năm 2020 - 2024, được trả 5,7 tỉ đồng. Bị cáo tha thiết gửi lời xin lỗi đến một bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ cho mình. Khi tòa hỏi vì sao không xin lỗi các bị hại khác, Khánh cho hay chỉ hướng dẫn duy nhất trường hợp này tham gia đầu tư, còn những người khác thì không.

Chủ tọa phân tích, dù Khánh không trực tiếp tư vấn nhưng cấp dưới đứng ra dụ dỗ, nhờ đó bị cáo được hưởng lợi gián tiếp thông qua doanh thu. Bị cáo tiếp tục cho rằng không có lỗi với họ, bởi một số nhà đầu tư còn có lãi.

Thấy vậy, chủ tọa liền chất vấn ai có lãi, cụ thể là nhà đầu tư nào. Bị cáo không thể trả lời, nói không nhớ, đến nay đã nhận thức được sai phạm.