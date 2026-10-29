Bạn gái Mr Pips giữ trăm tỉ nhưng 'không mang đồng nào về nhà'

Theo cáo trạng, Mr Pips Phó Đức Nam lập một tổ tư vấn để xử lý sự cố mỗi khi nhân viên trong hệ thống bị khách hàng khiếu kiện, tố giác. Nhóm này gồm Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn (cùng là cựu công an) và Nguyễn Bá Sơn (luật sư).

Bị cáo Phó Đức Nam (đứng) tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Trong 20 tháng từ năm 2021 - 2023, Mr Pips 13 lần chuyển tổng cộng hơn 6,4 tỉ đồng cho bị cáo Phong để trả công cho tổ tư vấn, trung bình mỗi tháng khoảng 350 triệu đồng.

Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Phong nhận gần 2,2 tỉ đồng, chuyển cho bị cáo Trường Sơn hơn 2 tỉ đồng, cho bị cáo Bá Sơn hơn 2,2 tỉ đồng. Cả ba bị truy tố tội lừa đảo vì đồng phạm với Mr Pips, riêng bị cáo Phong thêm tội rửa tiền.

Mr Pips tự nguyện đưa tiền, không ai đòi hỏi

Khai tại tòa, Nguyễn Thanh Phong cho biết quen Mr Pips vì là bạn trai của em gái mình (bị cáo Nguyễn Thanh Tâm), đồng thời phủ nhận là thành viên của tổ tư vấn giúp Mr Pips đối phó cơ quan chức năng.

Cựu công an nói không hề biết Mr Pips lừa đảo, vì Mr Pips luôn nói hoạt động kinh doanh của công ty là hợp pháp. Khi trao đổi, Mr Pips cũng chỉ đặt vấn đề muốn tìm người hiểu biết pháp luật nhằm hỗ trợ xử lý công việc. Bản thân bị cáo chưa từng liên hệ hay can thiệp giúp Mr Pips xử lý nếu nhân viên bị khiếu kiện.

Mãi đến thời điểm Mr Pips bị bắt, bị cáo Phong mới nảy sinh nghi ngờ về những hoạt động mờ ám. Do đó, khi bố của Mr Pips liên lạc, bị cáo hầu như không nghe máy rồi chủ động cắt đứt liên lạc.

Về khoản tiền đã nhận, cựu công an cho rằng Mr Pips tự nguyện đưa, không ai trong nhóm đòi hỏi, có những tháng Mr Pips không hỏi tư vấn câu nào nhưng vẫn chuyển tiền, khiến các thành viên cảm thấy ngại. Hoặc có thời điểm thấy Mr Pips áp lực công việc, mọi người trong nhóm bàn nhau thôi không nhận nữa.

Chủ tọa đề cập đến mối quan hệ giữa Mr Pips với em gái. Bị cáo Phong nói bấy lâu nay luôn mang tiếng oan, ai cũng tưởng gia đình giàu lắm. Dù em gái là bạn gái của Mr Pips, nắm giữ khối tài sản cả trăm tỉ đồng, thế nhưng "không mang đồng nào về nhà, bố mẹ vẫn làm ruộng mưu sinh".

Riêng về cáo buộc nhận tiền phi pháp của Mr Pips để mua đất tại Tây Ninh, bị cáo Phong cho rằng mình bị oan. Phong khai đây là khoản đầu tư chung, mỗi bên góp vốn một phần, mua để đầu tư kiếm lời.

Nhận 80 - 90 triệu mỗi tháng nhưng không biết là lừa đảo

Cựu công an Phạm Trường Sơn cũng khẳng định không biết công ty của Mr Pips lừa đảo. Bị cáo nhận thức kinh doanh forex không được cấp phép tại Việt Nam, nhưng nghĩ mình chỉ đang giúp tìm hiểu về hoạt động này chứ không hề tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Trong gần hai năm, bị cáo Sơn nhận tổng cộng hơn 2 tỉ đồng từ Mr Pips, trung bình mỗi tháng khoảng 80 - 90 triệu đồng. Mr Pips có nói được "đầu mối tổng" bên Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý trích tiền để thành lập và duy trì hoạt động trung tâm quản trị rủi ro, "đây là tiền sạch". Thấy việc nhận tiền là chính đáng, nên bị cáo đồng ý nhận.

Bị cáo cũng khai thêm, từng hỏi Mr Pips có phải bị kiện về hành vi lừa đảo không, thì được Mr Pips khẳng định công ty không hề can thiệp vào các lệnh, giao dịch của khách hàng.

Khi biết Mr Pips bị bắt, cựu công an "rất trăn trở", đến tận lúc làm việc với cơ quan điều tra vẫn không biết công ty của đối phương hoạt động lừa đảo.

Bị cáo cho rằng do hạn chế nhận thức về hoạt động kinh doanh của Mr Pips nên không nhận ra bản chất, nếu biết lừa đảo thì sẽ ngăn chặn, tố giác, vì vậy mong được xem xét về vai trò và mức độ giúp sức.

Sáng nay 29.10, phiên tòa tiếp tục làm việc.