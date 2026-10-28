Mr Pips 'đút túi' 500 tỉ, được trả lương bằng cả trăm kg vàng

Tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán quốc tế, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội xét hỏi đối với Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips). Nam bị xác định là chủ mưu 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư.

Mr Pips được cảnh sát dẫn giải sau khi rời phòng xử ẢNH: PHÚC BÌNH

Hưởng lợi 500 tỉ, chủ yếu trả bằng vàng, ngoại tệ

Trước bục khai báo, Mr Pips Phó Đức Nam khai được hưởng 3 - 5% doanh thu của các sàn giao dịch, sau khi trừ đi chi phí phát sinh. Bị cáo ước tính tổng số tiền khoảng 500 tỉ đồng.

Nhân viên thông thường sẽ nhận lương hoàn toàn bằng tiền VNĐ. Riêng với Mr Pips, Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) và một người khác, do là lãnh đạo chủ chốt nên tổng công ty bên Thổ Nhĩ Kỳ cho hưởng đặc quyền, có thể nhận lương bằng tiền hoặc vàng.

Mr Pips chọn hình thức thứ hai, là nhận bằng vàng. Mỗi khi thanh toán, bộ phận tài vụ của công ty sẽ cử người đến các cửa hàng mua vàng, mang đến cho bị cáo.

"Vì sao lại chỉ có 3 người được nhận vàng?", chủ tọa hỏi. Mr Pips cho biết đây là chính sách của công ty, bị cáo chỉ hưởng quyền lợi theo nội quy đã đề ra.

Mr Pips bị truy tố tội rửa tiền vì dùng tiền phạm tội mà có để mua hàng loạt bất động sản, vàng, ngoại tệ. Tuy nhiên, bị cáo chỉ thừa nhận về các bất động sản, xin tòa xem xét với số vàng và ngoại tệ, bởi như đã khai thì đây là thu nhập do công ty trả chứ không phải che giấu hoặc xóa dấu vết.

Cáo trạng cho hay, khi khám xét tại nhà bạn gái Mr Pips, cơ quan điều tra thu giữ 78 miếng kim loại màu vàng có kích thước 5 x 11,5 cm; 214 miếng kim loại màu vàng kích thước 2,5 x 4,5 cm; 280 miếng kim loại màu vàng ghi "12 con giáp, 1 chỉ" và "thần tài, 1 chỉ"… Ngoài ra, thu giữ của mẹ Mr Pips 374 miếng vàng đều có hàm lượng vàng 99,99%, kích thước 2,5 x 4,5 cm.

Số vàng nêu trên được định giá hồi tháng 10 và tháng 11.2024, có tổng giá trị hơn 254 tỉ đồng.

Phiên tòa xét xử trực tiếp kết hợp với trực tuyến ẢNH: PHÚC BÌNH

"Chiến thuật" đánh vào lòng tham của nhà đầu tư

Khai về hoạt động lừa đảo, Mr Pips Phó Đức Nam cho biết thành lập khoảng 10 doanh nghiệp để tuyển dụng nhân viên. Các doanh nghiệp đều do Mr Pips nhờ người khác đứng tên, bị cáo ẩn mình phía sau điều hành, nhằm tránh tình trạng nhà đầu tư biết mặt rồi tìm đến khiếu nại.

Dù hoạt động trong nhiều năm, tất cả doanh nghiệp không đóng đồng thuế nào, ngoại trừ thuế thu nhập cá nhân cho số nhân viên ít ỏi được ký hợp đồng lao động.

Sau khi lập các doanh nghiệp, Nam đứng ra vận hành 36 sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép, do một người tên Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ chuyển về. Nhiều bộ phận được lập ra nhằm phục vụ "cỗ máy lừa đảo", từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, cho đến kế toán, tài vụ, an ninh…

Theo lời Mr Pips, bộ phận sale phụ trách tiếp cận, lôi kéo, hướng dẫn nhà đầu tư, đồng thời được hưởng hoa hồng từ lần nạp tiền đầu tiên của họ. Từ lần nạp thứ hai trở đi, "con mồi" được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng phụ trách.

Công ty cho phép hưởng hoa hồng từ 4 - 7%, thế nên các nhân viên chăm sóc khách hàng ra sức dụ dỗ, mời gọi, đánh vào lòng tham của nhà đầu tư, để họ xuống tiền.

Đúc kết lại, Mr Pips cho rằng hầu hết bị hại trong vụ án là những nhà đầu tư nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm nhưng bị cuốn vào vòng xoáy tìm kiếm siêu lợi nhuận. Thực tế, họ gần như không có khả năng chiến thắng.

Bị cáo cơ bản thừa nhận cáo buộc về hành vi lừa đảo, song đề nghị mở rộng trách nhiệm với nhóm chăm sóc khách hàng vì đây mới là bộ phận được hưởng lợi nhiều nhất, đồng thời mong được xem xét lại về số lượng bị hại, số sàn giao dịch liên quan trong vụ án.