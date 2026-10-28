Vụ Mr Pips: Nhà đầu tư bị 20 côn đồ dằn mặt, 'phải trốn ra nước ngoài'

Tại phiên tòa xét xử Mr Pips Phó Đức Nam cùng các đồng phạm, hơn 900 nhà đầu tư được triệu tập với tư cách bị hại. Nhiều người trong số họ trình bày về sự uất ức, đau khổ khi bị dụ dỗ tham gia các sàn ngoại hối, để rồi tán gia bại sản.

Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải đến tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Côn đồ đến tận nhà dằn mặt

Chủ động giơ tay để được nói, chị L.A (trú tại Hà Nội) khẳng định tất cả sàn giao dịch trong hệ thống của Mr Pips đều là lừa đảo, không có trong hệ thống các sàn quốc tế. Suốt 2 năm đầu tư, chị nhiều lần thua lỗ, thậm chí mất trắng 138.000 USD chỉ trong vòng 2 đêm.

Trong một lần nghi ngờ, chị L.A quay lại video làm chứng cứ, cho thấy dù chị không đặt lệnh nhưng tài khoản vẫn bị ai đó can thiệp, tự động đặt lệnh khiến số tiền lập tức bốc hơi.

Người phụ nữ mang đoạn video đến công ty khiếu nại, thì được nhân viên kỹ thuật thao tác và hướng dẫn đặt lại lệnh trên hệ thống, sau đó rút được một phần tiền.

Để đòi số tiền hơn 1 tỉ đồng còn lại, chị L.A tiếp tục tố giác khắp nơi, cùng các bị hại khác đến chi nhánh công ty ở Hà Nội để khiếu nại, thì bị nhân viên bảo an lao ra hành hung.

Chưa dừng lại, theo lời nữ bị hại, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - "cánh tay phải" của Mr Pips - còn cho 20 côn đồ tìm đến tận nhà chị để dằn mặt, nhưng rất may chị không ở nhà. Quá sợ hãi, người phụ nữ phải ra nước ngoài trốn tránh, tốn kém rất nhiều chi phí.

Chị L.A trình bày xong, hàng trăm bị hại tại tòa đồng loạt vỗ tay hưởng ứng.

Cáo trạng xác định, Mr Pips cho thành lập 7 bộ phận với các cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ đặc thù, riêng bộ phận an ninh - pháp chế có nhiệm vụ quản lý nhân viên bảo vệ tại các văn phòng.

Mỗi văn phòng làm việc có một nhân viên bảo vệ ngồi túc trực để phát hiện người lạ mặt, không cho lên. Nhân viên an ninh thì dằn mặt các nhân viên mới và nhân viên khi nghỉ việc để không được tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty.

Bị hại xếp hàng làm thủ tục tham dự phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Ngã khuỵu khi nhìn thấy bị cáo, vì quá uất ức

Một bị hại khác là chị N.L (trú tại Phú Thọ). Đầu tháng 12.2023, chị này được nhân viên của Mr Pips tiếp cận qua Zalo, dụ dỗ tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế. Kết quả, chị bị thua lỗ 2,7 tỉ đồng.

Khi tài khoản đã "cháy" sạch tiền, chị N.L được nhân viên sale giới thiệu gặp trưởng nhóm Trịnh Trường Sơn, để hướng dẫn tìm cách gỡ gạc.

Khai tại tòa, Sơn thừa nhận có gọi cho chị L. để động viên, giúp người phụ nữ bình tĩnh và "đầu tư tốt hơn".

Chủ tọa hỏi Sơn động viên như thế nào. Sơn nói tư vấn cho chị L. rằng thị trường có lúc lên, lúc xuống, cứ bình tĩnh và làm việc với kỹ thuật để được hỗ trợ, song không thừa nhận đã dụ dỗ để lừa thêm tiền của bị hại.

Nghe lời trình bày của Sơn, người phụ nữ lập tức đứng lên phản đối. Chị nói dù chưa gặp mặt nhưng không bao giờ quên được giọng nói của bị cáo.

Chị N.L khẳng định Sơn khai không đúng. Chính Sơn đã dụ dỗ chị nạp thêm 150.000 USD để cứu tài khoản. Khi tiền mất sạch, Sơn phủi tay, nói chỉ là bác sĩ.

"Tôi khóc lóc, gọi điện van xin cho nhận lại một nửa thôi cũng được vì nếu không, chồng sẽ bỏ đi và các con không có nhà để ở", chị L. kể lại.

Người phụ nữ nhấn mạnh các bị cáo đã gây ra nỗi đau cả về kinh tế lẫn tinh thần cho mình. Ngày đầu tiên ra tòa, dù chỉ lướt qua khi các bị cáo bị dẫn giải lên phòng xử, chị vẫn nhận ra ngay, vì quá uất ức mà ngã khụyu ngay ở cầu thang.