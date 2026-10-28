Nhà đầu tư 'tan cửa nát nhà' vì bị Mr Pips lừa đảo

Tại tòa, hơn 900 người được triệu tập với tư cách bị hại. Lời khai từ những người này đều cho thấy chung một kịch bản "sập bẫy": Họ được nhân viên trong đường dây của Mr Pips tiếp cận bằng các cuộc gọi mời chào đầu tư, hứa hẹn lãi suất cao; ban đầu nộp số tiền nhỏ thì nhanh chóng có lời và rút được tiền mặt, nhưng khi dần lún sâu, số tiền lên tới cả chục tỉ đồng thì tài khoản bị "cháy", không thể thao tác, cũng không rút được tiền.

Một phụ nữ cho biết đã nộp tổng cộng hơn 10 tỉ đồng vào các sàn giao dịch của Mr Pips, nhưng chỉ rút về được hơn 1 tỉ đồng. Tiền đầu tư do bán hết nhà cửa, xe cộ, thậm chí nhờ người thân cầm cố tài sản vay giúp mà có. Chị lâm cảnh trắng tay, phải đi ở thuê, vợ chồng ly hôn, con cái mỗi đứa một nơi, thậm chí từng có ý định tự tử rồi được cứu giúp. May mắn còn sống, nhưng mỗi tháng chị phải đối mặt với khoản lãi vay ngân hàng lên tới 50 triệu đồng, chưa kể nợ người thân, bạn bè.

Cho rằng Mr Pips không chỉ lấy đi tiền bạc mà còn gây tổn hại danh dự, nhân phẩm, tương lai gia đình, các bị hại đề nghị ngoài trả lại tiền gốc đã chiếm đoạt thì bị cáo còn phải bồi thường tinh thần, cộng thêm số tiền tối thiểu bằng lãi chậm trả.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, luật sư của bị cáo Phó Đức Nam cho biết đã có đơn kiến nghị gửi HĐXX, đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với thân chủ. Luật sư viện dẫn nhiều tài liệu y khoa, cùng văn bản của một số đơn vị, cho thấy Nam có tiền sử điều trị bệnh lý tâm thần trong thời gian dài, trước khi xảy ra vụ án và cả trong thời gian bị tạm giam. Do đó, cần giám định nhằm làm rõ tình trạng tâm thần, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị cáo tại thời điểm thực hiện.