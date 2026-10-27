Luật sư kiến nghị cho Mr Pips giám định tâm thần

Ngày 27.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu.

Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, bị cáo đã nhờ cha mẹ cùng bạn gái mua bất động sản, vàng, đổi ngoại tệ…

Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải đến tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Mr Pips từng điều trị về tâm thần trong thời gian dài?

Luật sư Phạm Thanh Bình và luật sư Vũ Tuấn Linh, hai người bào chữa cho Mr Pips Phó Đức Nam, cho biết đã có đơn kiến nghị gửi hội đồng xét xử, về việc trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với thân chủ.

Theo luật sư, đơn kiến nghị cùng các tài liệu, hồ sơ y khoa liên quan đã được gửi đến tòa án trước ngày phiên sơ thẩm mở.

Trong đơn, các luật sư cho biết qua làm việc với Phó Đức Nam, gia đình và nghiên cứu hồ sơ bệnh án, tài liệu y khoa, các văn bản của trại tạm giam, họ nhận thấy bị cáo có tiền sử điều trị bệnh lý tâm thần trong thời gian dài, trước khi xảy ra vụ án.

Tài liệu được luật sư viện dẫn cho thấy một số người thân, có quan hệ huyết thống trực hệ với Nam có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt.

Khoảng năm 2013, Nam từng được khám, điều trị tại Bệnh viện Alexandra ở Singapore. Sau khi về Việt Nam, bị cáo tiếp tục được khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế ở Vũng Tàu, Đồng Nai và TP.HCM.

Theo luật sư, quá trình khám, điều trị nêu trên của Nam được thể hiện tại các giấy chứng nhận, giấy ra viện cũng như đơn thuốc điều trị do các khoa, bệnh viện chuyên môn về tâm thần cung cấp, xác nhận, trong đó có Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

Vẫn theo các luật sư, việc điều trị còn diễn ra cả trong thời gian Nam bị tạm giam. Đơn kiến nghị dẫn lại các văn bản của Trại tạm giam số 1, Công an TP.Hà Nội, thể hiện từ khi Nam vào trại ngày 4.11.2024 đến 23.2.2025, bộ phận y tế đã theo dõi, cấp phát thuốc theo đơn của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Tiếp đó, Nam được bộ phận y tế trại tạm giam khám, đề xuất chuyển đến chuyên khoa tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai. Sau đó, bị cáo trở về trại điều trị theo đơn và được tái khám định kỳ.

Kiến nghị trưng cầu giám định

Luật sư cho rằng với các tài liệu đã nêu, có cơ sở để đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng giám định pháp y tâm thần đối với Phó Đức Nam.

Luật sư cũng dẫn việc cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh về tình trạng sức khỏe, nhận thức và biểu hiện sinh hoạt của Phó Đức Nam. Kết quả xác định bị cáo có biểu hiện sức khỏe bình thường, tinh thần tỉnh táo, minh mẫn.

Song, theo luật sư, các đánh giá này chỉ phản ánh sự quan sát tại những thời điểm nhất định, không thể thay thế kết luận giám định pháp y tâm thần của cơ quan chuyên môn. Việc bị cáo có thời điểm tỉnh táo, giao tiếp và sinh hoạt bình thường không đương nhiên loại trừ khả năng mắc bệnh tâm thần hoặc bị ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, điều khiển hành vi tại thời điểm khác.

Luật sư kiến nghị cho Mr Pips giám định tâm thần

Viện dẫn điều 206 bộ luật Tố tụng hình sự, luật sư nhận định phải trưng cầu giám định khi cần xác định tình trạng tâm thần của người bị buộc tội trong trường hợp có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự.

Do vậy, cơ quan tiến hành tố tụng cần trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Phó Đức Nam trước khi đưa vụ án ra xét xử, nhằm làm rõ tình trạng tâm thần của bị cáo tại thời điểm thực hiện hành vi bị cho là phạm tội, đặc biệt là khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm ấy.