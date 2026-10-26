Khánh Hòa cảnh báo lừa đảo mạo danh bệnh viện trên không gian mạng

Hội thảo được tổ chức nhằm hướng dẫn người dân khai thác các tiện ích y tế số, đồng thời nhận diện những thủ đoạn lừa đảo mạo danh bệnh viện, nhân viên y tế để chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa trình bày chuyên đề nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến tại hội thảo ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa đẩy mạnh tiện ích số trong khám, chữa bệnh

Tại hội thảo, ngành y tế giới thiệu các ứng dụng chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh, trong đó có hồ sơ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Theo thông tin tại hội thảo, các bệnh viện tuyến tỉnh cùng 5 trung tâm y tế khu vực ở Khánh Hòa đã công bố áp dụng bệnh án điện tử. Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại 15 đơn vị y tế tuyến tỉnh, 12 trung tâm y tế khu vực và 64 trạm y tế.

Toàn tỉnh có 26 kiosk khám sức khỏe tự phục vụ đặt tại 17 bệnh viện, đã tiếp đón 169.892 lượt bệnh nhân. Bên cạnh đó, 793.759 người đã được tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đạt khoảng 35% dân số thường trú, xếp thứ 11 cả nước.

Việc đưa các tiện ích y tế lên nền tảng số giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Không vội tin, không vội bấm, không vội chuyển tiền

Cũng tại hội thảo, Công an tỉnh Khánh Hòa trình bày chuyên đề, chỉ ra nhiều thủ đoạn lừa đảo như mạo danh bệnh viện, nhân viên y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội; giả mạo thông báo yêu cầu cập nhật hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tài khoản. Các đối tượng còn sử dụng công nghệ deepfake để làm giả hình ảnh, giọng nói, phục vụ hành vi lừa đảo tài chính qua mạng.

Những thủ đoạn này được minh họa bằng các vụ án, tình huống đã xảy ra trên địa bàn, giúp người dân nhận diện dấu hiệu bất thường và chủ động phòng tránh.

Với tin nhắn đính kèm đường link lạ, thông báo cập nhật hồ sơ bệnh án hoặc nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm y tế, người dân được khuyến cáo không truy cập đường link, không cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng. Các thủ tục cần được thực hiện qua ứng dụng VNeID hoặc website chính thống.

Nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi về cách nhận diện, phòng tránh các chiêu trò lừa đảo trực tuyến tại hội thảo ẢNH: BÁ DUY

Trường hợp nhận cuộc gọi video từ người tự xưng là người thân, có hình ảnh giật, giọng nói bất thường và yêu cầu vay tiền gấp, người dân cần cúp máy, gọi lại số điện thoại quen thuộc để xác minh trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

"Không vội tin, không vội bấm, không vội chuyển tiền; chủ động xác minh qua kênh chính thức", ông Đào Xuân Kỳ, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, khuyến cáo tại hội thảo.

Trong khuôn khổ chương trình, người dân còn được hướng dẫn trực tiếp cách cài đặt, đăng ký và kích hoạt sổ khám điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại cá nhân. Đại diện ngành y tế, công an và viễn thông cũng giải đáp các vấn đề liên quan đến liên thông dữ liệu y tế, bảo vệ thông tin cá nhân và kênh tiếp nhận phản ánh khi gặp hành vi lừa đảo mạo danh bệnh viện.