Cảnh báo việc mạo danh để lừa đảo về ‘tập huấn an toàn thực phẩm’

Theo Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng, thời gian qua đơn vị liên tục nhận được phản ánh, thắc mắc của nhiều tổ chức, cá nhân, về việc nhận được lời mời tập huấn có thu phí.



Theo đó, có người tự xưng là "cán bộ của Cục quản lý An toàn thực phẩm - Vệ sinh môi trường", gọi điện đến các hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn Q.Sơn Trà, thông báo về việc mời các cơ sở này tham gia tập huấn an toàn thực phẩm.

Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần xác minh rõ đơn vị liên hệ mạo danh để lừa đảo. Trong ảnh: Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng tập huấn cho cơ sở NGUYỄN TÚ

Người này yêu cầu các cơ sở kinh doanh đóng phí để được cấp bằng, chứng chỉ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh với mức 600.000 đồng/cơ sở.

Theo phản ánh, người liên hệ biết rất rõ về tên, địa chỉ của các cơ sở kinh doanh và thông báo sẽ gửi công văn, giấy mời kèm tài liệu đến hộ kinh doanh để báo về địa điểm tham dự lớp tập huấn, nên nhiều cơ sở tin tưởng đã đồng ý nộp tiền.

Qua xác minh, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng khẳng định hiện nay không có cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp nào có tên gọi là "Cục quản lý An toàn thực phẩm - Vệ sinh môi trường".

Đại diện Phòng Nghiệp vụ, Ban quản lý An toàn thực phẩm cho biết hiện nay theo quy định của Bộ Y tế, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và xác nhận đối với người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Cơ sở có thể tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo các hình thức: tự đào tạo, tập huấn cho nhân viên, thuê chuyên gia hoặc người có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về an toàn thực phẩm của các trường ĐH, CĐ… để tập huấn cho nhân viên, mời cán bộ của Ban quản lý An toàn thực phẩm làm báo cáo viên cho các lớp tập huấn do cơ sở tự tổ chức.

"Cơ quan nhà nước không quy định về mức phí tập huấn mà mức phí tập huấn sẽ do nhu cầu và sự thỏa thuận giữa hai bên", đại diện Phòng Nghiệp vụ, Ban quản lý An toàn thực phẩm giải thích.

Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng cho biết thêm, để thực hiện các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm khác như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ tự công bố sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần liên hệ bộ phận một cửa UBND các quận, huyện và Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng, hoặc gọi điện đường dây nóng của Ban quản lý An toàn thực phẩm 0935.207.237 để được hướng dẫn chi tiết, tránh trường hợp bị lừa đảo.