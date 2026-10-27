Khám nhà bạn gái Mr.Pips, thu giữ cả trăm kg vàng, 60 đồng hồ, 33 túi xách xa xỉ

Viện KSND TP.Hà Nội đang công bố cáo trạng truy tố 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu.

Bị cáo Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, bị cáo đã nhờ cha mẹ cùng bạn gái mua bất động sản, vàng, đổi ngoại tệ…

Mr Pips và bạn gái Nguyễn Thanh Tâm tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

"Ôm" bất động sản khắp nước, mua cả trăm kg vàng

Cáo trạng cho hay, tháng 10.2021, Mr Pips Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú tại TP.HCM) liên hệ với bố đẻ của bị cáo tìm người để đứng tên mở công ty.

Sau khi có thông tin, Nam chỉ đạo người thân phối hợp cùng Tâm sử dụng danh nghĩa các công ty nêu trên và dùng tiền chiếm đoạt từ các bị hại để mua bán 32 bất động sản rải rác khắp TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Tây Ninh, Hưng Yên… tổng giá trị hơn 378 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Nam còn sử dụng hơn 141 tỉ đồng do phạm tội mà có, đều đưa tiền mặt cho Tâm, để mua 78 miếng vàng nguyên khối (loại 1 kg/miếng); 1 khối màu vàng hình con mèo nặng hơn 5,9 kg, 1 dây chuyền vàng hình con mèo nặng hơn 1 kg; 214 miếng vàng SJC mỗi miếng có kích thước 2,5x4,5 cm, ghi chữ "SJC rồng vàng 999.9 FINE GOLD 1 lượng"; 280 miếng vàng, mỗi miếng để bên trong 1 bao bì ghi "12 con giáp, 1 chi" và "thần tài, 1 chỉ"; cùng nhiều sản phẩm vàng khác.

Quá trình khám xét chỗ ở đối với Tâm, cơ quan điều tra đã thu giữ 78 miếng kim loại màu vàng có kích thước 5x11,5 cm; 214 miếng kim loại màu vàng kích thước 2,5 x 4,5 cm; 280 miếng kim loại màu vàng ghi "12 con giáp, 1 chỉ" và "thần tài, 1 chỉ"… Kết quả điều tra xác định chủ sở hữu số tài sản trên là Phó Đức Nam.

Cùng với đó, cơ quan điều tra còn thu giữ 44,8 tỉ đồng, hơn 1,7 triệu USD, cùng nhiều ngoại tệ của nhiều quốc gia khác nhau. Chủ sở hữu số tiền này cũng là Phó Đức Nam.

Túi xách, đồng hồ xa xỉ chất đầy nhà

Tiếp tục khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 1 chìa khóa xe ô tô Porsche 911, 1 chìa khóa xe ô tô Porsche Taycan, 1 chìa khóa xe ô tô Mini Cooper, là tài sản của Phó Đức Nam.

Cùng đó, hơn 70 dây chuyền, lắc tay, nhẫn, hoa tai kim loại màu vàng là tài sản của Nam, do Nam mua rồi tặng cho Tâm, hoặc do Tâm tự mua, hoặc được người quen tặng.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm, mang nhãn hiệu của các thương hiệu xa xỉ như: Audemars Piguet, Cornon, Franck Muller, Hublot, Louis Vuitton, Patek Philippe…

Khám nhà bạn gái Mr.Pips, thu giữ cả trăm kg vàng, 60 đồng hồ, 33 túi xách xa xỉ

Trong đó, 43 chiếc do Nam mua để sử dụng, 5 chiếc Nam khai nhận được bạn bè, người quen tặng, 11 chiếc Tâm khai được Nam và bạn bè tặng, 1 chiếc Tâm tự mua.

Chưa hết, khám xét chỗ ở của Tâm còn thu giữ tổng số 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví. Trong đó, 28 chiếc túi do Nam và bạn bè mua tặng Tâm, đều mang thương hiệu xa xỉ như Burberry, Bvlgari, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Dior, Chanel…

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 1 hợp đồng mua bán xe ô tô Porshe Panamera do Nguyễn Thanh Tâm đứng tên, cùng hàng loạt bản sao hoặc bản gốc sổ đỏ nhà, đất…

Viện kiểm sát xác định Tâm đã giúp bạn trai rửa tiền tổng số hơn 384 tỉ đồng. Hành vi của bị cáo phạm tội rửa tiền, quy định tại khoản 3 điều 324 bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù.