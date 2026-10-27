Người phụ nữ 'tan cửa nát nhà', từng tự tử vì bị Mr Pips lừa 10 tỉ

Chiều 27.10, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu tiếp tục làm việc. Hội đồng xét xử xét hỏi đối với các bị hại.

Kết quả điều tra cho thấy, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu trong 920 vụ lừa đảo của hàng ngàn nhà đầu tư, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Nam vung tiền mua siêu xe, bất động sản khắp nơi. Khám xét nơi ở của bạn gái Nam, cơ quan điều tra thu giữ cả trăm kg vàng, túi xách, đồng hồ xa xỉ chất đầy nhà.

Đối nghịch với cuộc sống xa hoa trên là sự khánh kiệt của hàng trăm bị hại, vì tin lời dụ dỗ mà sập bẫy lừa đảo.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

"Các bị cáo dã man lắm, tôi đã vét sạch tiền vẫn bị dụ dỗ nạp thêm"

Tại tòa, một nữ bị hại cho biết đã nạp tổng cộng hơn 10 tỉ đồng vào các sàn giao dịch của Mr Pips Phó Đức Nam, xong chỉ rút về được hơn 1 tỉ.

Giống với hầu hết các bị hại khác, người phụ nữ được nhóm bị cáo tiếp cận bằng các cuộc gọi mời chào đầu tư, hứa hẹn lãi suất cao. Ban đầu, khi nạp số tiền nhỏ, họ nhanh chóng có lời và rút được một phần tiền mặt. Thấy tin tưởng, họ dần lún sâu. Đến khi số tiền đủ lớn, tài khoản sẽ bị "cháy", không thể thao tác, cũng không rút được tiền.

Nghẹn ngào trình bày, người phụ nữ cho biết 10 tỉ đồng đã "ném" vào các sàn là tiền bán hết nhà cửa, xe cộ, thậm chí nhờ người thân cầm cố tài sản vay giúp. Từ ước mơ kiếm thêm thu nhập, nay chị trắng tay, phải đi ở thuê, vợ chồng ly hôn, con cái mỗi đứa một nơi.

"Tôi từng uống thuốc tự tử nhưng may mắn được người thân cứu giúp", nữ bị hại kể, và cho biết, dù có cơ hội sống tiếp nhưng mỗi tháng chị phải đối mặt với khoản lãi vay ngân hàng lên tới 50 triệu đồng, chưa kể nợ của người thân, bạn bè.

Đặc biệt, theo lời người phụ nữ, "điều dã man nhất" trong vụ án này, là khi thấy các bị hại đã "cháy túi", không còn gì, các bị cáo vẫn ra sức dụ dỗ nạp thêm tiền để gỡ gạc, nhằm lừa đảo đến cùng.

Cho rằng các bị cáo đã "đánh cắp" tương lai của các con mình, khiến nhiều người rơi vào cảnh khánh kiệt, thậm chí có thể không còn trên đời, nữ bị hại yêu cầu xử lý nghiêm Mr Pips cùng đồng phạm, đồng thời bồi thường số tiền tối thiểu bằng lãi chậm trả.

Phiên tòa xét xử 188 bị cáo ẢNH: PHÚC BÌNH

"Hoa mắt" với những tin nhắn khoe lãi

Số tiền bị chiếm đoạt có thể khác nhau, người trăm triệu đồng, người lên tới vài chục tỉ đồng, nhưng cách thức lừa đảo và nỗi đau từ việc bị chiếm đoạt tài sản đều chung sự tương đồng.

Một người đàn ông cho biết từng đọc nhiều thông tin về các thủ đoạn lừa đảo sàn ngoại hối, đầu tư chứng khoán, nên rất cảnh giác. Khi nhân viên trong đường dây Mr Pips gọi điện, ông này nhiều lần từ chối. Tuy nhiên, đầu dây bên kia vẫn kiên trì theo bám, liên tục thuyết phục trong nhiều ngày liền.

"Rồi mình gật đầu lúc nào không hay, cũng không hiểu vì sao lúc đó lại tham gia đầu tư", nam bị hại kể, cho biết nạp thử 1.000 USD thì thấy có lãi và rút được dễ dàng. Thấy vậy, nhân viên khích lệ, kêu nạp thêm cho bõ công đầu tư. Ông nạp thêm 1.000 USD, thì nhanh chóng rơi vào tình trạng "cháy" tài khoản.

Đáng nói, trong lúc cơn say đầu tư đang lấn át tâm trí, ông này có ý định đi vay lãi nặng để gia tăng vốn. Nhưng ông bảo thật may mắn vì "đến vay thì xã hội đen đi vắng, nên không vay được, nếu không giờ không biết sẽ ra sao".

Khám nhà bạn gái Mr.Pips, thu giữ cả trăm kg vàng, 60 đồng hồ, 33 túi xách xa xỉ

Kịch bản thao túng được Mr Pips Phó Đức Nam xây dựng công phu, phân công chi tiết cho từng bộ phận. Các nhóm Zalo, Telegram có thể lên tới hàng chục nghìn người. Về danh nghĩa là nhóm của nhà đầu tư nhưng thực tế phần lớn đều là các tài khoản của nhân viên Mr Pips đóng làm "chim mồi".

Trong nhóm, các đối tượng sẽ liên tục đăng ảnh chốt lãi hàng nghìn USD mỗi ngày để nhà đầu tư nảy sinh tâm lý "sợ lỡ cơ hội", dễ "xuống tiền". Chưa kể các lời cam kết, dỗ dành lợi nhuận siêu hấp dẫn.

Tại tòa, nhiều bị hại cho biết những chiêu trò trên khiến họ dần rơi vào bẫy lúc nào không hay. Chỉ đến khi tài sản đã "bay sạch", chợt tỉnh ngộ thì đã quá muộn.