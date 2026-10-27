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    Toàn cảnh 17h: Bạn gái Mr Pips cất giấu cả ‘kho’ vàng | Thảm kịch xe tập lái tông nát đầu xe tải

    Toàn cảnh 17h: Bạn gái Mr Pips cất giấu cả ‘kho’ vàng | Thảm kịch xe tập lái tông nát đầu xe tải

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 27.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Toàn cảnh 17h ngày 27.10: Bạn gái Mr Pips cất giấu cả ‘kho’ vàng | Thảm kịch xe tập lái tông nát đầu xe tải

    Diễn biến mới vụ bí thư và chủ tịch xã bị bắt vì “thông đồng” doanh nghiệp

    Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Quách Chí Lâm (62 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình (cũ), nay là xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) về tội "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

    Diễn biến mới vụ bí thư và chủ tịch xã bị bắt vì 'thông đồng' doanh nghiệp

    Công nhân thấp thỏm chờ việc vì thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung

    Ngày 27.10, các doanh nghiệp FDI tại Cụm công nghiệp Đồi 30, xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng phản ánh với Báo Thanh Niên về những vướng mắc kéo dài khiến nhà máy dù đã đầu tư nhiều kinh phí vẫn chưa thể vận hành theo kế hoạch.

    Công nhân thấp thỏm chờ việc vì thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung

    Đảng Dân chủ thúc đẩy điều tra mối liên hệ Trump - Epstein

    Hãng AFP ngày 27.10 đưa tin các nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ kêu gọi bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra mối liên hệ giữa Tổng thống Donald Trump và tỉ phú Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục đã bị kết án.

    Đảng Dân chủ thúc đẩy điều tra mối liên hệ Trump - Epstein

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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