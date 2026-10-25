Toàn cảnh 17h ngày 25.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Cứu nữ du khách đi săn mây, rơi giếng sâu 20m | Lý do trâu ‘điên’ húc người, xông vào rạp cưới

Nhà nâng nền vẫn ngập, buôn bán ế ẩm: Người dân đường Nguyễn Văn Khối mong chờ dự án 352 tỉ đồng

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt trong nhà, tình trạng ngập mỗi khi mưa lớn trên đường Nguyễn Văn Khối, TP.HCM và các tuyến lân cận còn khiến việc đi lại, buôn bán của người dân gặp nhiều trở ngại. Những trận mưa lớn trong tháng 10.2026 khiến nhiều người thêm lo lắng, bởi nước có thời điểm rút chậm, phương tiện khó lưu thông, hàng quán cũng bị ảnh hưởng khi khách ngại ra đường.

Dù thời tiết đã tạnh ráo trở lại, nỗi lo ngập nước vẫn còn đó, nhất là khi mùa mưa chưa kết thúc. Người dân mong các công trình thoát nước sớm hoàn thiện để những bất tiện kéo dài nhiều năm từng bước được khắc phục.

Gỡ điểm ngập Nguyễn Văn Khối - Lê Văn Thọ: người dân chờ dự án hơn 352 tỉ đồng

Theo chia sẻ của người dân, ở nhiều thời điểm dù trận mưa lớn đã qua, đến ngày hôm sau, nước trên đường Nguyễn Văn Khối vẫn chưa rút hết. Người dân phải chủ động bơm nước ra đường, thậm chí có hộ thuê đơn vị đến hỗ trợ, trong khi một số đoạn vẫn còn đọng nước, việc tiêu thoát gặp khó khăn. Tình trạng này không chỉ gây bất tiện trong đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của các hộ kinh doanh ven đường.

Đi săn mây ở Đà Lạt gặp nạn kinh hoàng: Băng rừng giải cứu nữ du khách lọt giếng sâu 20 mét

Sáng 25.10, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt giải cứu thành công một nữ du khách nước ngoài rơi xuống giếng sâu trên núi Hòn Bồ.

Đi săn mây ở Đà Lạt gặp nạn kinh hoàng: Băng rừng giải cứu nữ du khách lọt giếng sâu 20 mét

Vụ trâu húc người ở Lâm Đồng: Vừa mua trâu về thì gặp họa

Ngày 25.10, liên quan đến vụ trâu húc người bị thương ở thôn Tân Lập, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang làm rõ nguyên nhân cũng như hỗ trợ các nạn nhân giải quyết vụ việc với phía gia đình chủ trâu.

Vụ trâu húc người ở Lâm Đồng: Vừa mua trâu về thì gặp họa

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